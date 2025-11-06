Kastamonu Eylül Ayında 7 Milyon Dolar İhracat Yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da Eylül ayında yapılan ihracat 7 milyon 30 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayı 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, Kastamonu'da yapılan ihracat 7 milyon 30 bin dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı Eylül ayında Kastamonu'nun ithalatı ise 20 milyon 31 bin dolar oldu. Böylece Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 35,1 olarak açıklandı.

ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre ihracatın dağılımında ilk sırayı 2 milyon 787 bin dolar ile "Değerli Ana Metaller ve Diğer Demir Dışı Metallerin İmalatı" ürün grubu aldı. Bu grubu 2 milyon 15 bin dolar ile "Kürk Hariç, Giyim Eşyası İmalatı" ve 945 bin dolar ile "Temel Kimyasal Maddelerin İmalatı" takip etti. Eylül ayında Kastamonu'dan toplam 57 farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştirildi. İthalat ise 71 farklı ürün grubunda yapıldı. En fazla ithalat yapılan ürün grupları sırasıyla; 12 milyon 12 bin dolar ile "Kimyasal Gübre ve Azotlu Birleşiklerin İmalatı", 4 milyon 811 bin dolar ile "Kimyasal ve Gübreleme Amaçlı Mineral Madenciliği" ve 689 bin dolar ile "Dokuma" ürün grubu oldu. Eylül ayında Kastamonu'dan 52 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlk sırada 1 milyon 682 bin dolar ile Birleşik Krallık yer aldı. Birleşik Krallık'ı 953 bin dolar ile İspanya, 642 bin dolar ile Güney Kore izledi.

Aynı dönemde 35 farklı ülkeden Kastamonu'ya ithalat yapıldı. İthalatta ilk sırayı 12 milyon 12 bin dolar ile Umman aldı. Umman'ın ardından 4 milyon 811 bin dolar ile Suriye ve 701 bin dolar ile İtalya geldi. - KASTAMONU