Enerjisa Enerji'de üst düzey atama

Türkiye'nin enerji dönüşümüne 'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla katkı sağlayan Enerjisa Enerji'de İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı (CHRO) görevine 1 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere Berrin Yılmaz atandı. Yılmaz, Enerjisa Enerji'nin stratejik büyüme hedefleriyle uyumlu olarak, insan odaklı kurum kültürünün gelişimine ve geleceğin yeteneklerini destekleyen dönüşüm çalışmalarına liderlik edecek.

Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin yanı sıra; müşteri çözümleri ve Eşarj şirketiyle enerji verimliliği, e-mobilite ve yenilenebilir enerji alanlarında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlıyor.

Şirketin insan odaklı dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda Berrin Yılmaz, Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı (CHRO) olarak atandı. Yılmaz 1 Kasım'da İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığını görevini Yakup Aydilek'ten devraldı.

Enerjisa Enerji'nin insan ve kültür yapılanmasında yeni bir dönemi başlatacak olan Berrin Yılmaz, şirketin sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm hedefleriyle uyumlu biçimde çalışan deneyimini güçlendiren, yetenekleri geleceğe hazırlayan ve kurum kültürünü sürekli yenileyen bir liderlik anlayışını hayata geçirecek. Yılmaz, dijitalleşmenin getirdiği yeni beceri ihtiyaçlarını, tüm çalışanları kapsayan gelişim programlarıyla bütünleştirirken; İş sağlığı ve güvenliği kültürü ile bağlılık ve gelişim uygulamalarını daha da derinleştirecek. Bu yaklaşımla Enerjisa Enerji'nin, enerji sektöründe teknolojinin yanında kültür, değer ve insan gücüyle de fark oluşturan bir kurum olma yolculuğunu sürdüreceği belirtildi.

Murat Pınar: "İnsana yapılan yatırım, sürdürülebilir başarının en güçlü teminatıdır"

Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı'na Berrin Yılmaz'ın atamasını değerlendiren Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Enerjisa Enerji olarak, 'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonumuzun merkezine insanı koyuyor, dönüşümün kalıcı olabilmesi için kültürümüzden güç almamız gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla şirketimizin en büyük itici gücü olan İnsan ve Kültür yapılanmamıza liderlik edecek Sayın Berrin Yılmaz'ın aramıza katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Deneyimi ve vizyonuyla 'insan odaklı' dönüşüm yolculuğumuza önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Berrin Yılmaz: "Geleceğin çalışma kültürünü birlikte şekillendireceğiz"

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı (CHRO) Berrin Yılmaz, " Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik eden ve 11 bin çalışanı ile kritik bir kamu hizmetini yerine getiren Enerjisa Enerji bünyesinde 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonuyla tam bir uyum içinde yeni görevime başlıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte, insanı merkeze alan bir anlayışla geleceğin çalışma kültürünü çevik ve kapsayıcı bir yapıyla inşa etmek için çalışırken bir yandan da iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirirken, çalışan deneyimini sürekli geliştiren, yetenekleri geleceğe hazırlayan uygulamalara odaklanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Berrin Yılmaz hakkında şu bilgiler verildi:

"Berrin Yılmaz insanı merkeze alan kurum kültürlerinin oluşturulması, organizasyonel dönüşüm, liderlik gelişimi ve çalışan deneyimi alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte edindiği deneyimiyle tanınan bir insan kaynakları lideri olarak öne çıkıyor. Profesyonel kariyerinde Türkiye ve dünyada önemli şirketlerde görevler üstlenen Berrin Yılmaz insan kaynakları alanında liderlik rollerinde bulundu. Bu süreçte kültürel dönüşüm, organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi, liderlik programları ve dijital insan kaynakları sistemlerinin kurulumu gibi stratejik alanlarda önemli süreçlere imza attı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kurumlarında üst düzey sorumluluklar alan Yılmaz, 2017-2018 yılları arasında Sabancı Holding İnsan Kaynakları Direktörü, 2018-2022 arasında Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı, 2022'den itibaren ise Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO) olarak görev yaptı. Bu görevlerde grup genelinde insan kaynakları stratejilerinin oluşturulması, kültürel dönüşümün liderliği, dijitalleşme ve geleceğin iş gücü dinamiklerine yönelik uygulama ve süreçlerin hayata geçirilmesinde aktif rol üstlendi.

Akademik eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ve Bilkent Üniversitesi MBA programında tamamlayan Yılmaz; London Business School, Ashridge Business School ve Stanford University gibi saygın kurumlarda liderlik, değişim yönetimi ve koçluk alanlarında sertifika programlarını tamamladı. Yılmaz, kariyeri boyunca insan odaklı liderliğiyle birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Bunlar arasında Eczacıbaşı Yaratıcılık ve İnovasyon Ödülü (2001), International Coaching Federation Global Prism Award (2012), Investor in People Gold Certification (2019), Stevies Award (2021) ve iki yıl üst üste aldığı Altın Lider En İyi CHRO Ödülü (2022 & 2023) yer aldı."

Yılmaz'ın; PERYÖN, YenidenBiz ve UN Global Compact Target Gender Equality üyesi olduğu aktarıldı. - İSTANBUL