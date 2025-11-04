BTSO Akademi, Ekim Ayında İş Dünyasına 9 Yeni Eğitim Programı Sunuyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yeni programlarla faaliyetlerini sürdürüyor. Ekim ayında 9 farklı eğitim programı düzenleyen BTSO Akademi, sunduğu nitelikli içeriklerle iş dünyası temsilcilerinden yoğun ilgi görüyor.

İş dünyası temsilcilerinin ve profesyonel çalışanlarının gelişimine yönelik olarak hayata geçirilen BTSO Akademi Projesi kapsamında Ekim ayı yoğun bir eğitim programıyla tamamlandı. BTSO Akademi kapsamında Türkiye ve dünya ekonomisi, enerji verimliliği, mevzuat, sürdürülebilirlik, dış ticaret ve fikri mülkiyet konularında, Bursalı firmaların ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan 9 ayrı eğitim programı gerçekleştirildi. Geçen ay düzenlenen eğitimler arasında "E-İhracatta Yeni Fırsatlar", "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları", "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı" ve "Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve İklim Kanunu" gibi başlıklar yer aldı. Alanında uzman eğitmenler, örnek başarı hikayeleri ve uygulamaya dönük önerilerle katılımcıların bilgi ve becerilerini pekiştirdi.

"İş dünyamızın talepleri her zaman önceliğimiz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Akademi'nin Bursa iş dünyasının gelişiminde öncü bir rol üstlendiğini belirtti. Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda oluşturulan eğitim takviminin iş dünyası için önemli bir yol haritası niteliğinde olduğunu ifade eden Başkan Burkay, şunları söyledi;

"Bilginin en önemli güç haline geldiği günümüzde, şirketlerimizin nitelikli insan kaynağıyla büyümeleri büyük önem taşıyor. 2014 yılında başlattığımız BTSO Akademi Projesi ile bugüne kadar 800'e yakın eğitim programında 115 bini aşkın katılımcıya ulaştık. Ekim ayında da üyelerimizin talepleri doğrultusunda farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı eğitimler düzenledik. İş dünyamızın gelişimi ve rekabet gücünü artırmak, bizim en temel önceliğimiz olmaya devam edecek. Tüm firmalarımızı bu eğitimlerimizden daha fazla faydalanmaya davet ediyorum."

İş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olarak faaliyet gösteren BTSO Akademi'ye akademi.btso.org.tr uzantılı web sitesinden erişilebiliyor. Söz konusu bağlantı ile planlanan eğitimler takip edilebilirken aynı zamanda eğitim önerileri de aktarılabiliyor. BTSO Akademi kapsamında Kasım ayında ilk eğitim programı 'E-ihracatta Doğru Beyanname Uygulamaları ve KDV İade Süreçleri' olurken, 'Tekstilde E-ticaret & E-ihracat Yolculuğu ve Başarı Hikayeleri', 'Parampos Ödeme Sistemleri', 'İhracatlar İçin Devlet ve Eximbank Destekleri', 'Bilişim Sektöründe Geleceği Kodla: Global Başarı ve Finansal Dönüşüm' ile 'İhracat Fırsatları - Afrika' programları da planlanan eğitimler arasında yer aldı. - BURSA