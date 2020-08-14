Ekmek tarifi | Evde ekmek yapımı
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Ekmek tarifi | Evde ekmek yapımı

Evinizde pratik bir şekilde ekmek yapmak isterseniz haberimizin detaylarına göz atabilirsiniz. Ekmek tarifi malzemeleri, ekmek tarifi püf noktaları neler?

Ekmek tarifi | Evde ekmek yapımı
14.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:02

Evinizde lezzetli, istediğiniz şekli vererek ekmek yapabileceğiniz pratik ve kolay ekmek tarifi haberimizde.

EKMEK TARİFİ MALZEMELER

4 su bardağı un (500 g)

2 tatlı kaşığı tuz (silme)

2 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1,5-2 su bardağı ılık su (350 ml)

Üzeri için;

Yoğurt

Ekmek tarifi | Evde ekmek yapımı

EVDE EKMEK YAPIMI | EKMEK TARİFİ

Mayanın çözünmesi için uygun bir kaba alalım ve üzerine ılık su ekleyelim.

Şekeri de ekleyerek karıştıralım.

Aktif kuru maya ise 3 dakika beklemeniz yeterli. Normal maya ise 8-10 dakika beklemeniz gerekir.

Instant maya ise beklemenize gerek yok.

Yoğurma kabı içerisine unu alalım. Üzerine tuzu ekleyelim ve ortasını açalım.

Havuz şeklinde açtığımız hamurun içerisine, çözdürdüğümüz mayayı dökelim.

Hamurumuzu yoğuralım.

Hamur yumuşak olacağı için elinize yapışması normaldir.

Bu durumda elinizi ıslatarak hamuru daha kolay toparlayabilirsiniz.

Ekmek tarifi | Evde ekmek yapımı

Yoğurma işleminden sonra, hamurun üzerini kapatalım.

Üzerine bir bez ile sararak 40 dakika kadar sıcak bir ortamda mayalanması için bırakalım.

Hamurun mayası gelince üzerini açalım.

Elimizi hafif ıslatalım ve hamurun havasını alalım.

Daha sonra hamuru un serptiğimiz tezgaha alalım ve elimizle yoğurarak toplayalım.

Toparladığımız hamuru ucunu ıslattığımız bıçak ile 8 eşit parçaya ayıralım.

Böldüğümüz hamurları bezeler haline getirelim, elimize ve tezgaha yapışmaması için bol bol unlayalım.

Bezeleri elimizle yuvarlayalım ve kenarları daha ince olacak şekilde rulo haline getirelim.

Ekmeklerinize şekil vermek istemezseniz, rulo yapmadan daire şeklinde de pişirebilirsiniz.

Şekillendirdiğimiz hamurları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alalım.

Ekmek tarifi | Evde ekmek yapımı

Üzerine nemli bir bez örterek tepside de mayasının gelmesi için 15-20 dakika bekletelim.

Eğer üzerini nemli bir bez ile örtmezseniz hamurların üzeri kuruyup çatlar.

Tepsi mayası gelen hamurlarımızın üzerlerini açalım.

Çırptığımız yoğurdu fırça yardımı ile tüm hamurların üzerine sürelim.

Bu sayede ekmeklerin üzeri nar gibi kızaracaktır.

Son olarak keskin bir bıçak yardımı ile ekmeklerin üzerine kesikler atalım.

Önceden 230°C de ısıttığımız fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım.

Ekmek tarifi | Evde ekmek yapımı

EKMEK TARİFİ PÜF NOKTALARI

Fırını ısıtmaya başlamadan önce mutlaka fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kap içerisine su koymayı unutmayın. Su buharı ekmeklerinizin yumuşacık pişmesi için çok önemli.

Üstü ve altı nar gibi kızaran yumuşacık ev yapımı ekmeklerimiz hazır. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

Normal maya kullanacaksanız 8-10 dakika arası mayanın aktifleşmesi için bekletmelisiniz.

Eğer instant maya kullanacaksanız bekletmenize gerek yok.

Yaş mayada da ılık suda köpürene kadar bekleme aşaması çok önemli. Bu aşamanın atlanılmaması gerekir.

Hamurun cıvık olması sizi korkutmasın. Ne kadar çok cıvık olursa ekmeğiniz de o kadar yumuşak olacaktır.

Hamuru mayalayacağınız ortamın sıcak olmasına dikkat etmelisiniz. Ortam ne kadar sıcak olursa hamur da o kadar hızlı mayalanacaktır.

Ekmeklerin üzerinin kızarması için yoğurt kullanmak istemiyorsanız yine bir fırça ile üzerlerine su sürebilirsiniz.

Eğer ekmeklerin üzerlerinin taş fırın ekmeği gibi olmasını isterseniz de un serpebilirsiniz.

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