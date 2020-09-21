Ehliyeti kimlik kartına yükleme: Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet kimlik kartı randevu 21 Eylül itibari ile ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemleri başladı. Nüfus Müdürlüklerinde başlayan işlemler için kartını yenilemek isteyenler konunun detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çipli kimlik kartı nedir? Çipli kimlik kartı ücretli mi?

Çipli kimlik kartları için tarihi bir adım atılıyor. Ehliyetlerin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinde sona gelindi. Proje ile ehliyetler çipli kimlik kartlarına yüklenecek ve vatandaşın yanında ehliyetlerini taşımasına gerek kalmayacak. Çipli kimlik kartı nedir? 21 Eylül itibari ile ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemleri başladı. Nüfus Müdürlüklerinde başlayan işlemler için kartını yenilemek isteyenler konunun detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI NEDİR?

1976'dan bu yana taşıdığımız nüfus cüzdanları, yerine "akıllı, çipli" kimlik kartları geldi.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyum ve vizesiz AB için (Shengen üye ülkeleri dahil) kritik öneme sahip bir dizi düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 10 yıl süreyle geçerli olacak kısmen pasaport yerine de geçecek kredi kartı boyutunda olacak bu kartlarda kadın ve erkeklere farklı renkli kimlik uygulaması da tarihe karışırken, nüfus cüzdanlarıyla ilgili en önemli tartışmalardan biri olan din bilgisi ise isteğe bağlı olarak kartın çipinde yer alacak.

EHLİYETİ KİMLİK KARTINA YÜKLEME: ÇİPLİ KİMLİK KARTI

Sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak." dedi.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren, hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum" sözlerinin ardından ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri başladı. Ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemini yapmak isteyenler Nüfus Müdürlüklerinden randevu almaya başladı.

EHLİYET KİMLİK KARTI RANDEVU

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

21 Eylül itibari ile başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.

EHLİYETİ KİMLİK KARTINA YÜKLEME/ ÇİPLİK KİMLİK KARTI ÜCRETLİ Mİ?

İlk kez yeni kimlik kartı alacaklar için ücret 25 liradır.

Yeni düzenleme kapsamında başlayan ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemi için ise vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "randevu.nvi.gov.tr" web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.

EHLİYET VE KİMLİK KARTI BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi.

Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com