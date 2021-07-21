Egzama bulaşıcı mı? Egzama nedir, belirtileri nelerdir?

Ciltte dökülme, kızarıklık, kaşıntı, pullanma gibi belirtiler ile gözlemlenen egzama, son günlerde sıkça görülmektedir. Tam nedeni bilinmese de egzamanın oluşumunda birçok etken bulunmaktadır. Egzama genellikle alerji ve düşük bağışıklık nedeniyle gözlemlenmesinin yanı sıra aşırı stres durumlarında da ortaya çıkmaktadır. Peki egzama nedir? Egzama bulaşıcı mı?

Egzama bulaşıcı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bitkilerin polenlenme sürecine girmesi, koronavirüsün oluşturduğu stres ile birlikte en çok rastlanan rahatsızlıklardan olan egzama ciltte kızarıklık, kabarcık, pullanma, dökülme gibi etkileriyle ortaya çıkmaktadır. Egzama, her yaş ve cinsiyetteki birçok kişide gözlemlenirken, doğru tedavi edilmemesi halinde tekrarlayabilmektedir. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen egzamadan doğal yollarla kurtulmak mümkün. Egzama ile ilgili detaylı bilgileri ve evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri haberimizde sizler için derledik.

EGZAMA NEDİR?

Tıbbi adı "Atopik Dermatit" olan egzama farklı nedenlerden dolayı deride gözlemlenen kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler ile ortaya çıkan bir deri rahatsızlığıdır. Toplumda en sık rastlanan deri hastalığı olan egzamanın neden olduğu kesin bilinmemekle birlikte, alerji ve stres kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Egzama her yaş ve cinsiyette meydana gelmesinin yanı sıra özellikle çocuk yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Egzama ile ilgili en merak edilen "egzama bulaşıcı mıdır?" sorusudur. Egzama kesinlikle bulaşıcı değildir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Egzama, her bünyede farklı reaksiyon gösterirken genellikle saç, el, ayak, yüz ve göğüs bölgelerinde gözlemlenmektedir. Kesin tanı ve doğru tedavi için öncelikle uzman ya da dermatolog tavsiyesi almanızı öneririz.

Egzamanın en belirgin görülen belirtileri ise;

Kaşıntı

Kızarıklık

Kabarcık

Pullanma

Dökülme

Veziküller

Yanma hissi

Deride oluşan çatlamalar

Derinin kalınlaşması

Bu belirtilerden bir veya birkaçını gözlemliyorsanız daha fazla yayılmaması için egzamaya neden olan faktörlerin tespit edilmesi ve tedavi uygulanması konusunda hızlı davranmanız gerekmektedir. Bununla birlikte kaşıntınızın özellikle geceleri artış göstermesi mümkündür.

EGZAMA NEDEN OLUR?

Egzamanın neden olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak stres, alerji, kimyasal ürün kullanımı ve yanlış ilaç tercihi gibi nedenlerden dolayı kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte egzamanın gelişmesine neden olan sebepler;

Temizliğe özen gösterilmemesi

Deterjanlar

Alerji

Mevsim geçişleri

Stres

Kimyasallar

Yanlış ilaç kullanımı

Toz

Saç kremleri ve şampuanlar

Polenler

Bunların haricinde egzama genellikle alerjik bünyeli, temizlik sektörü çalışanlarında ve kuaförlerde sıkça görülmektedir.

EGZAMA BULAŞICI MI?

Egzama bulaşıcı değildir. Siz veya çocuklarınız, egzamaya sahip olan biri ile temasta olsanız bile egzamanın size bulaşma olasılığı yoktur.

EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

Öncelikle egzama gözlemlenen bölgenin kesinlikle kaşınmaması ve tahriş edici durumlardan uzak tutulmaması gerekmektedir. Baş ve saç bölgesinde gözlemleniyorsa tedavi uygulanana kadar kimyasal, alerjen, yabancı madde içeren şampuan ve saç kremleri kullanılmamalı, bunun yerine kimyasal içeren şampuanlar tercih edilmelidir. Kadınlarda saç boyası ve bazı makyaj malzemelerinin egzamaya sebep olduğu unutulmamalıdır. Egzamanın oluşmasında etkili olan stresten uzak durmanız ve stres yaratan unsurları ortadan kaldırmanız gerekmektedir. Egzamanın geçmesinde temizliğinde büyük önemi vardı. Ellerin ve egzamalı olan bölgenin düzenli bir şekilde ve kimyasal içermeyen maddeler ile temiz tutulması önemlidir. Bölgenin temizliği sırasında kese ve sert lifler kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi durumda egzamanın yayılmasına yardımcı olabilirsiniz. Egzamaya karşı gün aşırı banyo alımı uzmanlar tarafında tavsiye edilmektedir. Su tüketimi ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir. Aşırı şekerli, baharatlı ve yağlı yiyeceklerin tüketimine ara vermeniz egzamaya karşı etkili olacaktır. Bunlarla birlikte bir takım doğal yöntemler ile egzamanın geçmesine yardımcı olabilirsiniz.

Egzamaya karşı doğal çözümler;

Salatalık

Cilt bakımı konusunda etkili olan salatalık, içerdiği yüksek miktarda su sayesinde egzamanın kaşıntısına ve kızarıklığına karşı oldukça faydalıdır. Kalın kesilmiş kabuk kısımlarını egzamanın görüldüğü bölgede bir saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Etkisini arttırmak için kabukları buzlu su ile birlikte 30 dakika kadar bekletip uygulayabilirsiniz.

Aloe Vera

Hemen hemen bütün cilt hastalıklarına karşı adını duyuran aloe vera, egzamaya karşı da oldukça faydalıdır. Taze olarak soyduğunuz aloe verayı direk olarak egzamalı bölgeye uygulamanız halinde etkili olacaktır.

Sarı Kantaron Yağı

Şifalı bitkiler arasında adını duyurmuş olan sarı kantaron, deri hastalıklarında sıkça kullanılmaktadır. Egzamaya karşı da etkili olan sarı kantaron yağına aktarlardan kolayca erişebilirsiniz. Pamuk aracılığıyla egzamalı bölgeye uygulamanız halinde egzamaya karşı oldukça faydalı olduğunu göreceksiniz.

Beyaz Dut

Dut, en iyi doğal iltihap karşıtı bitkilerdendir. Bu nedenle egzamanın kaşıntı ve yanma hissine karşı oldukça faydalı olacaktır. 5 adet dut kurusunu su içerisine atarak kaynatın. Kaynama işleminden sonra soğumasını bekleyin ve süzün. Elde ettiğiniz karışımı egzamalı bölgeye sürüp 10 dakika kadar beklettiğinizde kaşıntıların azaldığını göreceksiniz.

Zerdeçal

İçerdiği kürkimin maddesi sayesinde bakteri oluşumunu engelleyen ve iltihaba karşı etkili olan zerdeçal, egzamanın bir numaralı düşmanlarındandır. Bir çay kaşığı toz zerdeçalın içerisine 1-2 damla süt damlatarak macun kıvamına getirip, egzamalı bölgeye günde en fazla 2 kez uygulayın.

Egzama bir başkasına bulaşma göstermez ancak vücut içerisinde hızlı şekilde yayılma gösterebilir ya da tekrarlayabilir. Bunun için doğru teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Kesin çözüm için öncelikle uzman tavsiyesi almanızı öneririz.