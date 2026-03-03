Haberler

Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan var

Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan var Haber Videosunu İzle
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik; ailesi, sevenleri ve öğrencilerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganı attı.

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17) tarafından sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik (44), bugün düzenlenen törenle birlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Düzenlenen törene Özçelik'in yüzlerce öğrencisi, meslektaşları ve sevenleri katılırken, Fatma Nur öğretmenin tabutuna sarılan yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Yaşanan dehşet karşısında yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganıyla uzun süre tepki gösterdi.

"SUÇLARIN CEZASININ ARTIRILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİMİZ TBMM'DE"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, konuyla ilgili tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanacağının altını çizerek şunları söyledi:

"Topluma ve insanlığa faydalı olmak için, ilimle buna ışık olmak için ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Elbette kanuni tedbirler alınıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar her zaman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülüyor. Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum."

OKUL BAHÇESİNDE YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

Dron ile kaydedilen görüntülerde, okul bahçesini dolduran yüzlerce kişinin düzenli şekilde toplandığı, öğretmenin fotoğrafının yer aldığı alana çiçekler bırakıldığı anlar yer aldı. Öte yandan anma törenine katılımın yoğunluğu dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

Komşuda bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler