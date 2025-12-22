YÖK Başkanı Özvar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni ziyaret etti

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Ahmet Sacit Hocamız, rahmetli Handan İnci hocamızın yerine rektör oldu. Bu rektör olması hasebiyle kendisini üniversitesinde ziyaret ediyoruz. Handan İnci hocamızdan söz etmem lazım. Handan hocamız gerçekten Mimar Sinan Üniversitesi'ne fevkalade önemli katkıları bulundu. Kendisini rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Beyoğlu'ndaki Fındıklı Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Özvar, hayatını kaybeden eski rektör Handan İnci Elçin'in yerine atanan ve 12 Aralık'ta göreve başlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu'nu tebrik eden Özvar üniversiteyle ilgili bilgi de aldı. Ziyarette Özvar'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Nur Erkalır ile Üniversite Genel Sekreteri Daniyal Çakıral da eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bugün Mimar Sinan Üniversitemizi ziyaret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Ahmet Sacit Hocamız, rahmetli Handan İnci hocamızın yerine rektör oldu. Bu rektör olması hasebiyle kendisini üniversitesinde ziyaret ediyoruz. Handan İnci hocamızdan söz etmem lazım. Handan hocamız gerçekten Mimar Sinan Üniversitesi'ne fevkalade önemli katkıları bulundu. Kendisini rahmetle anıyoruz. Yakın zamanda elim bir hastalığa yenik düştü; rahmetli oldu. Bu vesileyle kendisinden vefatı dolayısıyla üniversitemize Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir rektör hocamızı, çok kıymetli bir hocamızı Ahmet Sacit hocamızı atadı. Biz de kendisini şimdi ziyaret ediyoruz" şeklinde konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞUYOR DERTLERİNİ VE SORUNLARINI DİNLİYORUZ'

YÖK Başkanı Özvar, "Mimar Sinan Üniversitesi bildiğiniz üzere ülkemizin en güzide üniversitelerinden bir tanesidir. Diğer fakültelerinin yanı sıra üniversitemiz isminden ilham aldığı Mimar Sinan ile birlikte anılmaktadır. Bir üniversiteye herhalde Mimar Sinan ismi kadar şeref verecek, gurur kaynağı olacak isimler tarihte azdır. Başta sanat olmak üzere, sanatın belki bütün dallarında üniversitemiz, ülkemizin, sadece ülkemizin de hatta öğrencilerine değil, yurtdışından iştirak eden pek çok öğrencimize hizmet veren çok kıymetli, güzide bir üniversitemiz. Yüksek Öğretim Kurulu olarak bizler Türkiye'deki bütün üniversitelerimizin kalite standartları başta olmak üzere yüksek öğretim alanında ülkemize ve bütün dünyaya hizmet vermelerini bekliyoruz; zaten veriyorlardı. Biz kurul olarak üniversitelerimizi ziyaret etmek suretiyle üniversitelerimizin halihazırda yapmış ve yapmakta oldukları faaliyetleri yakından görme fırsatı yakalamış oluyoruz. Öğrencilerimizle buluşuyoruz, öğrencilerimizin dertlerini ve sorunlarını dinliyoruz; onlarla temas ediyoruz. Zira öğrencilerimiz, bizim müstakbel meslektaşlarımız aynı zamanda. Bu bakımdan onlarla birlikte olmak bize de fevkalade büyük bir esin kaynağı oluyor. Bu açıdan üniversite ziyaretlerimiz sadece resmi bir ziyaretten ibaret değildir. Üniversite ziyaretlerimiz, yerinde üniversitelerimizin faaliyetlerini görmek bakımından bizlere de aynı zamanda eşsiz bir fırsat sağlamaktadır. Hem hocalarımızı görmek, hem onların faaliyetlerini yakından incelemek, hem de öğrencilerimizle buluşmak bizlerin en büyük, doğrusu bu ziyaretlerden elde ettiği kazanımlardır. Bu vesileyle yeni rektörümüze de hayırlı olsun deme fırsatı bulmuş oluyoruz. Mimar Sinan Üniversitemizden daha büyük hizmetler bekliyoruz. Sanat herhalde bir milletin, toplumun yaşayan en canlı damarlarından tabiri caizse bir tanesidir. Bu misyonu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde diğer üniversitelerimizle beraber, Mimar Sinan Üniversitesi'nin de bugüne kadar yaptığı katkıları bundan sonra da devam ettireceğine canı gönülden inanıyoruz ve diliyoruz" dedi.