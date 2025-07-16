Uygar Şaşmaz: Yapay zekayı kullanarak yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok

Uygar Şaşmaz: Yapay zekayı kullanarak yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok
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Uygar Şaşmaz: Yapay zekayı kullanarak yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok
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Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Uygar Şaşmaz, Bilimin Geleceği programında konuştu. Öğrencilerin en az bir TÜBİTAK projesinde yer aldığını vurgulayan Şaşmaz, Türkiye'nin ilk üçünde yer alan teknoparklarıyla teknoloji üretimine hız kazandırdıklarını belirtti.

Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Uygar Şaşmaz, Haberler.com'da yayınlanan Bilimin Geleceği programında Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Yapay zeka uygulamalarından TÜBİTAK projelerine, teknopark yatırımlarından akademik başarılarına kadar fakültenin vizyonunu anlatan Şaşmaz, öğrencilere sundukları imkanların ayrıntılarını paylaştı.

MÜHENDİSLİK İÇİN 300 BİN BARAJI VURGUSU

Dr. Şaşmaz, mühendislik fakültelerinde eğitim alabilmek için sıralama barajının önemine dikkat çekerek, "Mühendislik fakülteleri için en az 300 binin altında olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKADA SINIR YOK"

Fakültelerinde yapay zekanın her alanda kullanıldığına vurgu yapan Şaşmaz, "Yapay zekayı kullanarak yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok" diyerek teknolojinin sunduğu sınırsız fırsatlara dikkat çekti.

HER ÖĞRENCİYE TÜBİTAK PROJESİ ZORUNLU

Öğrencilerinin en az bir TÜBİTAK projesi deneyimiyle mezun olduğunu açıklayan Şaşmaz, "Mezun olana kadar öğrencilerimize en az bir tane TÜBİTAK projesi yaptırıyoruz" dedi. Bu projelerde öğrencilerin yürütücü olduğunu, öğretim üyelerinin ise danışmanlık yaptığını belirtti.

150 MİLYON DOLARLIK TEKNOPARKLA İLK ÜÇTE

Türkiye'nin önde gelen teknoparklarından birine sahip olduklarını belirten Şaşmaz, "Türkiye'de henüz 3 yaşında olmasına rağmen 3. sıraya yerleşmiş, 150 milyon dolar bütçeli teknoparkımız var" açıklamasıyla girişimcilik altyapılarını anlattı.

STANFORD VERİLERİNE GÖRE BİR BAŞARI ÖRNEĞİ

Dr. Uygar Şaşmaz, fakültelerindeki akademik kadronun uluslararası başarılarına dikkat çekerek, "Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre dünyadaki en başarılı akademisyenler sıralamasında %2'lik dilime girmiş 9 tane öğretim elemanımız var" dedi.

Haberler.com / Musa Kara - Eğitim
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