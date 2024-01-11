TVDER, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerini buluşturdu

Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekli programa; yerel, bölgesel ve ulusal medyadan çok sayıda gazeteci katıldı. Programda; Tuzla Belediyesi nezdinde Sayın Başkan Şadi Yazıcı, TVDER Genel Başkanı ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) Genel Başkanı İzzet Aydın, İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı Oğuzhan Bayrak ve Şehrin Şairleri Grubu Yöneticisi Metin Yazıcı da yer aldı.

BAŞKAN YAZICI: İŞİMİ HAKKIYLA YAPAN GAZETECİLERİN YANINDAYIZ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, programda yaptığı konuşmada, Gazze'deki mezalim arasında görevlerini ifade etmeye çalışan gazetecileri andı. Yazıcı, işini hakkıyla yapan, yalana ve iftiraya bulaşmamış tüm gazetecilerin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

AV. BEDİA TEYMUR: ÇALIŞAN GAZETECİLERİN SORUNLARINA ODAKLANDIK

TVDER Genel Başkanı Av. Bedia Teymur ise, çalışan gazetecilerin fedakârlıklarından bahsederek, TVDER olarak radyo, televizyon ve internet mecralarında çalışan gazetecilerin sorunlarına odaklandıklarını söyledi. Teymur, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen internet gazeteciliği yasasının önemine değinerek, çalışan gazetecilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

OKAN GEÇGEL: GAZETECİLERİN YEŞİL PASAPORT ALMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise, internet gazetecilerinin yasal zeminde ilk kez "medya mensubu" olarak tanımlandığı internet gazeteciliği yasasının çıkarılması için verdikleri mücadeleyi anlattı. Yıllar süren mücadeleler sonucu bu yasanın çıkarılmasını sağladıklarını ifade eden Geçgel, şimdi de gazetecilere yeşil pasaport alma hakkı verilmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı Oğuzhan Bayrak da, gazetecilerin yaşadığı zorluklara değinerek, gazetecilere desteklerinden dolayı Başkan Yazıcı'ya gazeteciler adına teşekkür etti.

Şehrin Şairleri Grubu Yöneticisi Metin Yazıcı da, iki şiir okuyarak, gazetecilerin gününü kutladı. Programın sonunda Başkan Yazıcı, gazetecilerle poz verdi ve sohbet etti.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Çalışan Gazeteciler Günü, 1962'den beri Türkiye'ye özgü bir gün olarak kutlanıyor. Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak üzere kutlanan bu gün, ilk olarak "Çalışan Gazeteciler Bayramı" adıyla kutlandı. 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak değiştirildi. 4 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun, Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962'den itibaren gazeteciler için bir kutlama günü oldu. Bu düzenleme ile gazeteciler ilk kez "fikir işçisi" olarak tanımlandı.