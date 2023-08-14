Trakya Üniversitesinde Uluslararası Öğrencilerden 9'u Derece İle Mezun Oldu

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden 9'unun derece ile mezun olduğu bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Suriye, Mısır, Gürcistan, Rusya, Kosova, Azerbaycan, Kazakistan ve Yunanistan'dan gelen 9 uluslararası öğrenci, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında fakülte ve bölümlerinde ilk üç sırayı alarak dereceye girdi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, uluslararası öğrencilere verilen eğitimle gurur duyduklarını belirtti.

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden 9'unun derece ile mezun olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye, Mısır, Gürcistan, Rusya, Kosova, Azerbaycan, Kazakistan ve Yunanistan'dan gelen 9 uluslararası öğrenci, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında fakülte ve bölümlerinde ilk üç sırayı alarak dereceye girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin, uluslararası kalite standartlarını yakalamış uluslararası akredite eğitimi ile dünyanın farklı noktalarından gelen 4 bin 400'ü aşkın uluslararası öğrenciye eğitim verdiğini belirtti.

Farklı millet, kültür ve dillerden gelen uluslararası öğrencilerin çalışma ve başarılarının kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok zorluğu aşarak, heybelerine güzel dostluklar ve anılar dolduran, derece ile okullarından mezun olan 9 uluslararası öğrencimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Aldıkları eğitimle ülkelerine ve insanlığa hizmet ederken Trakya Üniversitesi olarak başarıları ile gurur duyacağız. Yıkılmaz gönül köprüleri kurduğumuz öğrencilerimizin her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Öğrencilerimizin başarıları ile bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi

Trakya Üniversitesinden 4 akademisyen, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede bu yıl Türkiye'den 1202 bilim insanı yer alırken, Trakya Üniversitesi'nden 4 isim listeye girme başarısı gösterdi.

Listede bilim insanları "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride değerlendirilirken Scopus veritabanı kullanılarak nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütlere yer verildi.

Akademisyenler Metin Aydoğdu, Mümin Şahin ve Necdet Süt, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" listelerinde yer alırken, Selçuk Korkmaz da "yıllık etki" listesinde yer buldu.