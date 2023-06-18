Yine aynı manzara! AYT'ye geç kalan adaylar sınava alınmadı

Türkiye genelinde saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu AYT için okulların önünde uzun kuyruklar oluştu. Adayların aileleri bina önlerinde kalabalık oluştururken sınava geç kalan öğrenciler, kapıda görevlilere dil dökse de içeriye alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna giren öğrenciler sınav binaları önünde yoğun kuyruk oluşturdu. 7 dakika geç kalan öğrenci, sınav binasına alınmadı.

KUYRUK OLUŞTURDULAR

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek olan öğrenciler, 20 dakika önce sınav binası önünde kuyruk oluşturdu.

ANNESİYLE TOKASINI DEĞİŞTİRDİ

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler sıraya girerek, kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolü ardından sınav binasındaki sınıflarına giriş yaptı. Sınava girecek bir kız öğrenci, görevlilerin uyarısının ardından saçındaki tokayı annesiyle değiştirdi. Sınava dakikalar kala öğrenciler koşarak sınav binasına girdi.

SINAVA 7 DAKİKA GEÇ KALDI

Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav görevlileri giriş kapısını kapattı. Sınava 7 dakika geç kalan öğrenci, görevlilerin uyarısının ardından sınav binasına alınmadı. Bina önünde yoğunluk oluşturan aileler ise çocuklarının sınavdan çıkmasını heyecanla bekledi.