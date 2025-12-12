Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul'da bulunan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2015 yılında kurulan üniversitenin Sultanahmet Meydanı'nda eğitime başlayacağını bildirdi.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Görmez, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Görmez, "2015 yılında kurulan Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Üniversiteyi Güçlendirme Vakfı, bugün itibarıyla İstanbul'un kalbi tarihi Sultanahmet Meydanı'nda icra safhasına ilk adımını atmıştır. Öncelikle bir emanet olarak üstlendiğim bu vazifeyi lütfeden ve bizleri ilim ve hikmet yoluna hadim eyleyen Rabb'ime hamd ederim. Bu ağır ve müstesna sorumluluğu şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. İstanbul'un asırlara yayılan İslam ve medeniyet hafızası üzerinde yükselen üniversitemizi, özgün medeniyet birikimimizi insanın anlam, değer ve sorumluluk ufkuyla buluşturan bir akademi olarak inşa etmeye gayret edeceğiz. Bu kurum yalnızca güçlendirilmiş bir ilahiyat eğitimi sunmakla yetinmeyecek; İslami ilimleri, beşeri bilimleri, temel bilimleri ve teknolojiyi aynı medeniyet idraki içinde buluşturmaya çalışan bir üniversite modeli olarak yapılandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin, uluslararası ilim ve araştırma iş birliklerine açık olacağını, lisansüstü çalışmaların merkezde yer alacağını, güçlü bir araştırma üniversitesi olacağını vurgulayan Görmez, şu ifadeleri kullandı:

"Gayemiz öğrencilerimizi ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini ve araştırmacılarını ortak bir medeniyet dili etrafında buluşturarak, bilginin yalnızca üretilmesini değil, aynı zamanda insanlık için kalıcı bir değere ve ortak bir iyiliğe dönüşmesini sağlamaktır. Bu büyük ilim hamlesine Türkiye'den, İslam dünyasından ve gönül coğrafyamızın her köşesinden destek verecek bütün hocalarımıza, dostlarımıza ve ilim erbabına şimdiden teşekkür ederim. Milletimize, ülkemize ve İstanbul'un kadim ilim yolculuğuna hayırlı olsun. Rabb'imiz, bu müesseseyi hayırda daim eylesin, cehdimizi ve gayretimizi bereketli kılsın. Amin."

EYLÜL 2026'DA ÖĞRETİME BAŞLAYACAK

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, TBMM'de kabul edilen 1 Nisan 2015 tarihli ve 6641 sayılı Kanunla İstanbul'da kuruldu. Üniversite 2026 yılının Eylül ayında öğretim hayatına Sultanahmet'te başlayacak.