Oyunlaştırılmış Eğitim Projesi İzmir'de Hayata Geçiyor

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, My Gamified School (Oyunlaştırılmış Okulum) projesi ile her branştaki ders planını oyunlaştırarak hazırladı. Proje ile ilgili bilgi veren İngilizce Öğretmeni Semiha Ulusoy, "Çocuklar eğlenerek öğrenmeyi çok seviyor. Oyunlaştırılmış programlar sayesinde hiç derse ilgisi olmayan çocukların bile derse daha hevesle katıldığını gördük" dedi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında, Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından hazırlanan 'Oyunlaştırılmış Okulum' başlıklı proje, 2025 yılı teklif çağrısı döneminde hibe almaya hak kazandı. Ortaokul düzeyindeki öğrencileri hedef alan proje ile oyun tabanlı öğrenme yöntemleriyle öğrenci motivasyonunu ve akademik başarıyı artırmak amaçlandığı bildirildi.

HER DERSE BİR OYUN

İngilizce Öğretmeni Semiha Ulusoy, 12-13 yaş aralığındaki ortaokul öğrencileri için hazırladıkları proje kapsamında herhangi bir branştaki ders içeriğini oyunlaştırarak hazırladıklarını anlattı. Ulusoy, "Geçen yıl aynı konuda eTwinning projesi yapmıştık. Projemiz ulusal ve Avrupa kalite etiketi aldı. Bu projeyle okulumuz eTwinning okulu oldu. Biz de daha da geliştirip uluslararası boyutta bir şeyler yapmak istedik. Aynı ortaklarımız ile biraz daha geliştirerek Erasmus projesi yazdık. Projemiz kabul edildi. Hibe aşamasındayız 1 Kasım'da projenin yürütme aşamasına geçiyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERE HER SEVİYENİN ARDINDAN ROZET ÖDÜLÜ

Proje kapsamında öğretmenlerin katılımıyla Almanya'da iş başı gözlem ziyareti yapacaklarını belirten Ulusoy, daha sonra 5 ortaokul öğrencisi ile birlikte İtalya'ya gideceklerini açıkladı. Her branş öğretmeninin kendi müfredatına uygun oyunlaştırılmış ders planları geliştireceğini ifade eden Ulusoy, "Ders planlarını oyunlaştırılmış olarak işliyoruz. Örneğin, öğretmenlerimiz geri dönüşüm konusu üzerine bir ders planı hazırladı. Öğrencimiz oyunlarla kademe kademe ilerleyerek karşısına çıkan soruları yanıtlıyor. Her seviyenin sonunda rozet ödülü alıyor. Tüm branşlarda böyle içerikler geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrenciler için daha eğlenceli ve katılımın daha yüksek olduğunu gördük. Çocuklar eğlenerek öğrenmeyi çok seviyor. Oyunlaştırılmış programlar sayesinde hiç derse ilgisi olmayan çocukların bile derse daha hevesle katıldığını gördük. Bu amaçla yola çıktık" diye konuştu.

DESTEK ALAN 5 PROJEDEN BİRİ OLDU

2025 yılı çağrı döneminde Türkiye genelinde 2 bin 149 başvuru alındığını ve bunlardan sadece 129 projenin kabul edildiğini belirten Proje Yürütücüsü Matematik Öğretmeni Zarife Alkan da İzmir'den yalnızca 5 projenin desteklenmeye layık görüldüğünü söyledi. Alkan, tüm derslerde oyunlaştırma tekniklerini kullanarak öğrenmeyi teşvik eden, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayan, yenilikçi ders planları geliştireceklerini aktardı.