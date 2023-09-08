Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı

Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları bitti

Gazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tamir ve tadilatlar da tamamlandı

Okul Müdür Yardımcısı Yüksel Ünal;

"27 derslik olarak eğitim öğretime okulumuz hazır bir vaziyette"

Okul Müdürü Sırrı Kabadayı;

"Öğretmenlerimiz, okulumuz ve dersliklerimiz hazır"

"Kalkmamızın dinamosu mesleki eğitim"

ESKİŞEHİR - Ülkedeki birçok okul gibi Eskişehir Gazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yeni eğitim öğretim yılına hazır. Haziran ayından bu yana okulda boya badana, masa, sandalyelerin ve atölyeden dönüştürülmüş sınıfların tamir ve tadilatları tamamen bitti.

Okulu Uyum Programı çerçevesinde hafta başı okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri ders başı yapmıştı. 9 Eylül Pazartesi günü de orta öğretim ve liselerde derslere başlayacak. Eskişehir'deki birçok okulun, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamladı. Öğrencilere daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için okul yöneticileri çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Gazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de Müdür Sırrı Kabadayı ve Müdür Yardımcı Yüksel Ünal, 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi için Haziran ayından bu yana hazırlık yaptıklarını, okulda boya badana, masa, sandalyelerin ve atölyeden dönüştürülmüş sınıfların tamir ve tadilatlarının tamamen bittiğini ifade etti.

"27 derslik olarak eğitim öğretime okulumuz hazır bir vaziyette"

Okul Müdür Yardımcısı Yüksel Ünal, yeni eğitim öğretim yılında 27 derslikle eğitime hazır olduklarını ifade ederek "Bizim okulda toplam 27 derslik var. Bu 27 dersliği biz Haziran ayında öncelikle boya badana işleri vardı onları bitirdik. Şuanda sınıflarımızın tamamı boya badana işleri hal olmuş durumda. Bazılarında onarım yapıldı. Bazı sınıflarımız vardı, atölyeden dönüşme biz buralardaki fazla ekipmanları söktük. Oranlarında tamir ve tadilatı yapıldı. Mobilya olarak, sıralarımız vardı. Bunların üzerinde çizikler vardı. Sıralarımız zımparalandı cilası yapıldı. Şuanda 27 derslik olarak eğitim öğretime okulumuz hazır bir vaziyettedir. Tüm hazırlıklarımızı okulumuzda tamamladık. Öğrencilerimize her zaman söylüyorum, bunların hepsi devlet malı, bunlar bizim için çok kıymetli. Mümkün mertebe dikkat etmeleri gerektiğini, yani vatan gibi düşünün bu sıraya zarar vermek vatana zarar vermek gibi, bu gözle bakılması gerek. Mutlaka dikkat edilmesi gerek. Kötü niyetli olmasalar da bu tür aksaklıklar, olumsuz durumlar yaşana biliyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilerimize hayırlı geçmesini temenni ediyorum. İnşallah çok güzel bir yıl olur" dedi.

"Öğretmenlerimiz, okulumuz ve dersliklerimiz hazır "

Okul Müdürü Sırrı Kabadayı ise mesleki eğitimin öneminden ve gelişimine vurgu yaparak şunları söyledi;

"Gerçekten güvenli bir geleceğim mesleki eğitimle geleceğini buradan ifade etmek istiyorum. Şu anda kalkmamızın dinamosu olan mesleki eğitim, çok ama çok iyi bir noktaya geldi Eskişehir'deki kayıtlarımız en üst seviyesine ulaştı. Hem örgün eğitimde hem de mesleki eğitim merkezi programında çok üst düzeyde ve yüksek puanlı öğrencilerimizi kayıt ettik. Eski adıyla çıraklık eğitim, yeni adıyla mesleki eğitim merkezi programlarımıza çok yoğun talep var. Bu yoğun talep üzerine biz bu yıl Pazar günleri de eğitim yapmaya karar verdik. Okulumuza ilgi ve yoğun talep o kadar fazla oldu ki biz dersliklerimize öğrencilerimizi sığdıramadık. Öğretmenlerimizin, binalarımızın ve dersliklerimizin hazır olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Tüm öğrencileri mesleki ve teknik anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezi programlarına katılmaya davet ediyorum."