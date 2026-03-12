Haberler

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta bir ilkokulda okul müdürü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajına emoji ya da beğeni ile karşılık vermeyen 4 kadın öğretmeni soruşturmayla tehdit etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün söz konusu okul müdürü hakkında soruşturma başlattığı ve görevinden uzaklaştırdığı belirtildi.

  • Uşak'taki Muzaffer Mert İlkokulu'nda müdür Murat Kocakaya, WhatsApp'ta 8 Mart mesajına tepki vermeyen 4 kadın öğretmeni soruşturmayla tehdit etti.
  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Murat Kocakaya hakkında soruşturma başlattı ve görevinden uzaklaştırdı.
  • CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, konuyu Meclis gündemine taşıdı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

Uşak'taki Muzaffer Mert İlkokulu'nda okul müdürü olan Murat Kocakaya, WhatsApp grubunda paylaştığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajına emoji ya da beğeni ile karşılık vermeyen 4 kadın öğretmeni soruşturmayla tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca benzer baskıların daha önce de yaşandığı, müdürün ders sırasında mesajlara geç bakılması gerekçesiyle öğretmenleri azarlayıp mobbing yaptığı da iddia edildi.

MÜDÜRÜN GEREKÇESİ HAYLİ TUHAF

Müdürün, söz konusu tehdidi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesine dayandırdığı belirtildi. Buna göre öğretmenlerin "amire kayıtsız kalmak" gerekçesiyle kınama, "aşağılayıcı fiil" gerekçesiyle ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN MÜDÜRE SORUŞTURMA

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, yaşananları sert sözlerle eleştirdi. "Böyle bir şeyi yazmak hangi akıldır?" diyen Karaoba, müdürün tutumunun yalnızca bireysel bir hata olmadığını, sistemsel bir sorunun yansıması olduğunu savundu. Karaoba ayrıca, söz konusu müdürün sendika ilişkileri sayesinde göreve getirildiğini öne sürerek, "Sendikasına güvenerek hukuku yok sayan, liyakatsiz bir okul müdürü, devletin gücüyle öğretmenlerimizi tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Ali Karaoba, konuyla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü'nü aradığını ve yetkilinin de müdürün yazısından şaşkınlıkla haberdar olduğunu söyledi. Karaoba, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün söz konusu okul müdürü hakkında soruşturma başlattığını ve görevinden uzaklaştırıldığını belirtti. Yaşananları Meclis gündemine taşıdığını ve Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdiğini ifade eden Karaoba, "Devlet okulları kimsenin babasının çiftliği değildir, öğretmenlerimiz de sahipsiz değildir" dedi.

Karaoba ayrıca Uşak'taki kamu kurumlarında yaşandığını öne sürdüğü kayırmacılık ve liyakatsiz atama sorunlarıyla mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

MÜDÜR KISMEN HAKLI NEZAKETENDE OLSA BİR GERİ BİLDİRİM OLMALIYDI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü