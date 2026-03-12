Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Uşak'taki Muzaffer Mert İlkokulu'nda okul müdürü olan Murat Kocakaya, WhatsApp grubunda paylaştığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajına emoji ya da beğeni ile karşılık vermeyen 4 kadın öğretmeni soruşturmayla tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca benzer baskıların daha önce de yaşandığı, müdürün ders sırasında mesajlara geç bakılması gerekçesiyle öğretmenleri azarlayıp mobbing yaptığı da iddia edildi.

MÜDÜRÜN GEREKÇESİ HAYLİ TUHAF

Müdürün, söz konusu tehdidi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesine dayandırdığı belirtildi. Buna göre öğretmenlerin "amire kayıtsız kalmak" gerekçesiyle kınama, "aşağılayıcı fiil" gerekçesiyle ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN MÜDÜRE SORUŞTURMA

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, yaşananları sert sözlerle eleştirdi. "Böyle bir şeyi yazmak hangi akıldır?" diyen Karaoba, müdürün tutumunun yalnızca bireysel bir hata olmadığını, sistemsel bir sorunun yansıması olduğunu savundu. Karaoba ayrıca, söz konusu müdürün sendika ilişkileri sayesinde göreve getirildiğini öne sürerek, "Sendikasına güvenerek hukuku yok sayan, liyakatsiz bir okul müdürü, devletin gücüyle öğretmenlerimizi tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Ali Karaoba, konuyla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü'nü aradığını ve yetkilinin de müdürün yazısından şaşkınlıkla haberdar olduğunu söyledi. Karaoba, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün söz konusu okul müdürü hakkında soruşturma başlattığını ve görevinden uzaklaştırıldığını belirtti. Yaşananları Meclis gündemine taşıdığını ve Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdiğini ifade eden Karaoba, "Devlet okulları kimsenin babasının çiftliği değildir, öğretmenlerimiz de sahipsiz değildir" dedi.

Karaoba ayrıca Uşak'taki kamu kurumlarında yaşandığını öne sürdüğü kayırmacılık ve liyakatsiz atama sorunlarıyla mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com