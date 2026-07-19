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Fenerbahçe'ye geliyor derken ters köşe! Ezeli rakibe imza attı

Fenerbahçe'ye geliyor derken ters köşe! Ezeli rakibe imza attı
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kosovalı 24 yaşındaki futbolcu Blerta Smaili’i kadrosuna kattı.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, ismi son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu Blerta Smaili'yi kadrosuna kattı.

BLERTA SMAILI RESMEN TRABZONSPOR'DA

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın futbol takımımız, Kosova Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 24 yaşındaki futbolcu Blerta Smaili'yi kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.

5 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Açıklamada, orta saha pozisyonunda görev yapabilen milli sporcunun 5 numaralı formayı giyeceği dile getirildi. Smaili, daha önce Türkiye'de ABB Fomget forması da giymişti. 

Cemre Yıldız
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