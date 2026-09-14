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Niğde’de KOP Keşif Merkezi Projesi için paydaşlar bir araya geldi

Niğde’de KOP Keşif Merkezi Projesi için paydaşlar bir araya geldi
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Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ’KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor)’ kapsamında desteklenen ’Niğde Eğitimli Yeni Nesil KOP Keşif Merkezi’ projesinin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 'KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor)' kapsamında desteklenen ' Niğde Eğitimli Yeni Nesil KOP Keşif Merkezi' projesinin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yürütücülüğünü üstlendiği projenin ana paydaşı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olurken, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Niğde Şube Başkanlığı ile Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü de projeye destek veriyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (NÜSEM) 10 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen toplantıda, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği ele alındı. Toplantıya Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Niğde Şube Başkanlığı ve Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü temsilcileri ile projede görev alan akademisyenler katıldı. Proje kapsamında çocuk ve gençlerin okuma kültürlerinin geliştirilmesi, eğitim süreçlerinin desteklenmesi, sosyal ve kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması ve yaşam becerilerinin artırılması hedefleniyor. Toplantıda eğitim programları, okuma ve kültür faaliyetleri, atölye çalışmaları, kişisel gelişim etkinlikleri ve farkındalık programları değerlendirildi. Kurumların uzmanlık alanları doğrultusunda projeye sağlayacağı katkılar da görüşüldü. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin akademik bilgi birikimi ve insan kaynağıyla projeye destek sunacağı, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam alanındaki çalışmalara katkı sağlayacağı belirtildi. Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün ise kurs ve yaygın eğitim faaliyetleriyle projenin eğitim boyutunda aktif rol üstleneceği ifade edildi.

Kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülecek projenin, çocuk ve gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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