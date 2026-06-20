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Muş'ta YKS maratonu TYT oturumuyla başladı

Muş'ta YKS maratonu TYT oturumuyla başladı
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Muş'ta ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 YKS'nin ilk oturumu TYT, sabah 10.15'te başladı. Binlerce aday sınav merkezlerine akın ederken, aileler çocuklarını bekledi. Sınav pazar günü AYT ve YDT ile devam edecek.

Muş'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Üniversite hayali kuran binlerce aday sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti.

ÖSYM sınav takvimine göre gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Sınav merkezleri çevresinde yoğunluk yaşanırken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde çocuklarını bekledi. Adayların temel yeterlilik düzeylerini ölçen TYT oturumunda öğrenciler Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında soruları yanıtladı. YKS maratonu, pazar günü gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla devam edecek. Üniversite hedefi doğrultusunda ter döken adaylar, sınav sürecinin ardından tercih dönemine hazırlanacak. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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