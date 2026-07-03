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Muğla'da yaz Kur'an kursları kayıtları devam ediyor

Muğla'da yaz Kur'an kursları kayıtları devam ediyor
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Muğla İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 2026 yılı Yaz Kur'an kursları, 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında Muğla genelindeki cami ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek. Kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, ibadet ve değerler eğitimi verilecek. Kayıtlar 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Muğla İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 2026 yılı Yaz Kur'an kursları 6 Temmuz-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında Muğla genelindeki camiler ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek.

Yaz tatilini manevi, ahlaki ve sosyal yönden verimli değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler için hazırlanan kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve değerler eğitimi de verilecek. Bu yıl Muğla genelindeki 962 cami ile 101 Kur'an kursunda eğitim faaliyetleri yürütülecek olup, toplam 1.058 öğretici, (920 erkek, 38 kadın) görev alacak. Ayrıca Muğla genelindeki 8 yatılı Yaz Kur'an kursunda da eğitimler devam edecek.

Yaz Kur'an kurslarına kayıtlar 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Kayıt işlemleri il ve ilçe müftülükleri, camiler ile Kur'an kursları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Her yıl yoğun ilgi gören Yaz Kur'an kurslarında öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, dini ve milli manevi değerlerle buluşmaları, cami ortamını tanımaları, sosyal ve kültürel etkinliklerle verimli bir yaz dönemi geçirmeleri hedeflenmektedir.

Muğla İl Müftülüğü, yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirmek isteyen tüm çocukları ve gençleri Muğla genelindeki cami ve Kur'an kurslarında düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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