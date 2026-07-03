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CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi Haber Videosunu İzle
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. İddiaya göre, Ahmet Can Ağbaba’nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.

  • CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Ahmet Can Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi.
  • Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.

Şüphelinin hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi.

BAŞDANIŞMANI DA TUTUKLANMIŞTI

İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz tutuklanmıştı. Akyılmaz, ifadesinde rüşvet iddialarını reddetmiş, söz konusu banka transferlerinin depremzede öğrencilere burs olarak verilmek üzere gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. 

"500 BİN LİRA RÜŞVET DEĞİL"

Aynı soruşturmada daha önce tutuklanan E.A'nın ifadesine göre Seferihisar'da inşa edilen 6 villaya yapı kullanım izin belgesi verilmesi karşılığında banka hesabına gönderilen 500 bin liranın "rüşvet" olmadığını öne süren Akyılmaz, söz konusu paranın 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki vatandaşlar ve öğrenciler için gönderildiğini belirtmişti.

Akyılmaz, bu parayı aynı gün yaklaşık 1,5 saat sonra danışmanlığını yaptığı Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarmasına ilişkin ise Ağbaba'nın mobil bankacılık işlemlerini kendisinin yürüttüğünü, depremzede öğrencilerin harcama kartlarına yükleme yaparken limit yetersizliği nedeniyle Ağbaba'nın yüksek limitli kredi kartını kullandığını, parayı bu yüzden Ağbaba'nın hesabına gönderdiğini, durumdan milletvekilini sonradan haberdar ettiğini ileri sürmüştü.

ANTALYA BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de ifadesinde Ağbaba'nın eşi Gökhan Böcek'ten Özgür Özel adına 1 milyon euro istediğini öne sürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmin Alıç:

Ayakkabı kutusundaki 2 milyon doları normalleştiren zihniyet 500 bin lirayı nasıl sunuyor. Yüksek miktarda para girişi.

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Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Kaynağı belli değil mi.Kaynağı Veli canım

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