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DMM: ASELSAN'ın ABD menşeili şirkete satılacağı iddiası asılsızdır

DMM: ASELSAN'ın ABD menşeili şirkete satılacağı iddiası asılsızdır
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ASELSAN'ın ABD'li bir şirkete satılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan 'ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına' dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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