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Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor
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Oyuncu Buçe Buse Kahraman, 3 yıllık sevgilisi iş insanı Kaan Akyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Romantik bir evlilik teklifi alan Buçe, mutlu anlarını sosyal medyada paylaştı.

Yalı Çapkını dizisinden bildiğimiz “Pelin” karakteriyle akıllarda kalan Buçe Buse Kahraman, iş insanı Kaan Akyıldız’dan sürpriz ve romantik bir organizasyonla evlilik teklifi aldı.

İlişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, Buçe’nin paylaştığı gönderiyle aşklarını resmîleştirme yoluna girdiklerini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
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