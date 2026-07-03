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Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı

Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı
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Sakarya'da eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Operasyonda kadınlardan birinin çantasından "veresiye müşteri listesi" olduğu öne sürülen bir notun çıkması dikkat çekti.

Sakarya'da polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı değerlendirilen 6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatılırken, adreslerde de arama yapıldı.

ÇANTASINDAN ÇIKAN NOT DİKKAT ÇEKTİ

Operasyon sırasında kadınlardan birinin çantasından "veresiye müşteri listesi" olduğu öne sürülen bir notun çıkması dikkat çekti.

Söz konusu notun soruşturma kapsamında incelendiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan işlemler sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Vermeye, veresiyeye doyamamış.

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