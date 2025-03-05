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MHP lideri Bahçeli'nin katılacağı ilk program belli oldu

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Geçirdiği ameliyat sonrasında 40 günü aşkın süredir çalışmalarına ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı ilk program belli oldu. Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak olan MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 21. dönem eğitimleri nisan ayında başlayacak.

Mhp"Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 21. dönem eğitimleri nisan ayında başlayacak, başvuru süreci ise 16 Mart'ta sona erecek. Partiden yapılan açıklamaya göre başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek.

EĞİTİMLER 11 HAFTA SÜRECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.

Mülakata çağrılması uygun olan başvuru sahiplerine bildirim yapılacak ve mülakatlar 24-25-26 Mart 2025 tarihlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.?

EĞİTİME KATILIM ŞARTLARI

Programa katılım için 12 Şubat-16 Mart'ta yapılan başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş aralığında olmak, tercihen yabancı dil bilme şartları aranıyor. Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.

BAŞVURU

Program için başvuru formu ''www.mhp.org.tr'' internet adresi üzerinden Siyaset ve Liderlik Okulu sayfasına girilerek doldurulabilecek. Başvuru formu dışında istenen belgelerin, 16 Mart'a kadar elden teslim edilmesi veya MHP Genel Merkezi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörlüğü, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No:128, Balgat Ankara adresine kargo yolu ile ulaştırılması gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

En son 28 Ocak 2025 tarihinde kameralar karşısına geçen MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşmuştu. Ardından MHP, TBMM'deki olağan grup toplantısını 4 Şubat Salı günü iptal etmişti. Kamuoyu, Bahçeli'nin rahatsızlığını 5 Şubat akşam saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı açıklamayla öğrenmişti.

Yine partinin 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." ifadeleri yer almıştı. Bahçeli'nin sağlık durumunun son derece iyi ve stabil olduğu vurgulanırken, "Sayın Bahçeli odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" denilmişti.

MHP lideri Bahçeli'nin katılacağı ilk program belli oldu
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Eğitim
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

kim ki bu ülkeye iyilik istiyorsa Allah ona yardım etsin. bahçeli imkansızı başardı. milliyetçilik de ülkeye iyilik etmektir. kimsenin yapmaya cesaret edemediğini yaptı elini uzattı. inşallah bu ülkenin kardeş çocukları sıkılı yumruklarını açar, sarılır kuaklaşır, kürt türk hepimiz kardeş oluruz. özdağ gibi ırkçılık değildir.

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