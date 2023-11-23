Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emekli Öğretmenler Onuruna Yemek Programına Katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde emekli öğretmenler onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Suphi Öner Öğretmenevinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Pehlivan, her meslek grubunun kendisine göre bir konusu olduğunu söyledi. Öğretmenliğin konusunun ise eşref-i mahlukat olan insan olduğunu kaydeden Pehlivan, "Öğretmenlerimiz, insanı, en iyi şekilde yetiştirme idealini ortaya koyan değerlerimizdir. Tarih boyunca, nice insanlar, yöneticiler, liderler, bilim insanları yetişmiş. Bütün bu insanların, tarihte nam salmış, tarihe damga vurmuş olanlar da dahil olmak üzere, hepsinin muhakkak bir öğretmeni olmuş. Dünyaya geldiğimizde önce annemizi beraberinde babamızı, ailemizi tanıyoruz. Belli bir yaşa geldiğimizde de öğretmenimizle tanışıyoruz. Öğretmenimiz de bizi ailemizden teslim alarak adeta gözü gibi bakıyor. Sizler öyle yaptınız. Bize, yıllarca emek verdiniz, alın teri döktünüz ve size emanet edilen ana kuzularını vatanımız, milletimiz, devletimiz, bugünümüz ve geleceğimiz için en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştınız, yetiştirdiniz. Eğittiğiniz çocuklar içerisinde çeşitli meslek gruplarına mensup insanlar yetişti. Memlekete faydalı olmak için sizin onlara vermiş olduğunuz bilgiyi ve eğitimi topluma yansıtmaya gayret ettiler. Siz eminim ki yaptıklarınızla ve eserlerinizde haklı bir gurur duyuyorsunuz. Bu gurur, yetiştirmiş olduğunuz öğrencilerinizin, başarılı bir şekilde topluma hizmet ettiğini görme duygusudur. İşte bu duyguyla o tahtaya 'İyi ki sizin öğretmeninizim' diye yazabiliyorsunuz" dedi.

"Öğretmenler güneştir"

Öğretmenleri güneşe benzettiğini kaydeden Pehlivan, "Öğretmenlerimizin emektarlığından bahsederken genelde muma benzetilir. Bence öğretmenler güneştir çünkü mum yandıkça tükenir. Ama güneş yandıkça kendinden güç alır. İçinde fırtınalar kopar, patlamalar olur. Ama o, daha da güçlü bir şekilde aydınlatmaya devam eder. Bu akşam bu salonda; on yıllar, yirmi yıllar, otuz yıllar, kırk yılları geçirerek emekli olsanız da hepiniz güneş gibi parlıyorsunuz. Nice zihinleri aydınlattınız, nice gönüllere girdiniz. Belki kağıt üzerinde emeklilik beratınızı aldınız. Ama görüyor ve inanıyorum ki içinizdeki idealist duygular ömrünüzün sonuna kadar var olacaktır. Bizler de sizler gibi tecrübeli ve saygıdeğer öğretmenlerimizle bir araya geldiğimizde feyz alıyoruz. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık ve kutluyoruz. Geçen yüzyılda, öğretmenlerimizin çok emeği var. O yüzyılın arkasında var olan ve 16 büyük devlet kurmamıza vesile olan medeniyet inşasında, devletlerin kurulması ve dünyada kendini güçlü bir şekilde hissettirmesi konusunda da öğretmenlerimizin payı büyüktür. Bu manada 16 yıldızın en sonuncusu ve ilelebet var olacağına inandığımız Türkiye Cumhuriyetimizin temellerinin oluşturulması ve bugünlere gelmesinde de öğretmenlerimizin payı çok büyüktür. Cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'öğretmenler, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' demiştir. İkinci yüzyılımıza, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Türkiye Yüzyılına' adım atarken, gelecek yüzyılın, bizim yüzyılımız olacağı inancını hepimiz taşıyoruz. En büyük güvencemizin de öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz. Bu duygularla, bu akşam sizlerle ailecek birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti, onuru, mutluluğu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Öğretmenlerimize verilen değerin bir güne, bir haftaya sığdırılamayacağının farkında, bilincinde olduğumuzu belirterek sizlerin ve sizlerin şahsında bütün emektar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Buluşmada İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve emekli öğretmen Ahmet Ekinci de birer konuşma gerçekleştirdi, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte programa katılan emekli öğretmenler ile ayrı ayrı ilgilenerek, onlarla sohbet etti. - MERSİN