Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Mersin'de 6 Okulda Bakım ve Boya Çalışması Yaptı

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri, kamu yararına çalışma kapsamında 6 okulda boya, bakım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü kapsamında okulların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Öğrencilerin bulunmadığı dönemlerde Akdeniz ilçesindeki 6 okulun sınıf, koridor ve dış cephelerinde bakım ve boya çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu, Ahmet Mete Işıkara İlkokulu, Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu, Mine Günaştı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kürkçü Abdulkadir Perşembe Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi Ortaokulunda boya kazıma, alçıpan, astar boya ve yağlı boya çalışmaları gerçekleştirildi.

"Öğrencilerimizin daha iyi eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlıyoruz"

Yürütülen çalışmaların hem eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine hem de denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma faydalı çalışmalar içerisinde yer almasına katkı sunduğunu belirten Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Denetimli serbestlik uygulamasını yalnızca bir yükümlülüğün yerine getirilmesi olarak değil, kişilerin topluma yeniden kazandırılmasına ve kamu yararına katkı sunmalarına imkan sağlayan önemli bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda okullarımızda gerçekleştirilen bakım, onarım ve boya çalışmalarıyla öğrencilerimizin daha iyi eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kamu yararına gerçekleştirilen çalışmaların yükümlülerde sorumluluk bilincinin geliştirilmesine de katkı sağladığını ifade eden Emre, "Eğitim kurumlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bu tür çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam etmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü kapsamında okul ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda boya, tadilat ve temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı