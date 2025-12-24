MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Sosyal medyada öğrencilerle çekilen görüntülerin paylaşılması ve öğretmenlerin bu yolla takipçi sayısını artırmasına yönelik tartışmalar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, CİMER ve Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM) gelen yüzlerce şikâyetin ardından Bakanlık konuyla ilgili inceleme başlattı.

81 İLDEN "YÜKSEK TAKİPÇİLİ" ÖĞRETMEN LİSTESİ İSTENDİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; MEB'in 81 il müdürlüğünden, sosyal medyada yüksek takipçili öğretmen ve yöneticilerle ilgili ad-soyad, görev yapılan okul, yer alınan sosyal medya platformu ve kullanıcı adı bilgilerinin iletilmesini talep ettiği öğrenildi. Bakanlık kaynakları, amaçlarının öğretmenlerin sosyal medya kullanımını engellemek değil; sınıf ve okul ortamında çekilen görüntülerin paylaşılması, okul mahremiyetinin ihlali ve öğrencilerin korunmasına yönelik riskleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtiyor.

"FENOMEN ÖĞRETMENLER" HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Son yıllarda öğrencileriyle çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan ve kısa sürede yüz binlerce takipçiye ulaşan öğretmen sayısının artması kamuoyunda tartışma konusu oldu. Eleştirilerde, bazı içeriklerde sınıf ortamının "podyuma", öğrencilerin ise "dekor"a dönüştürüldüğü ifade edilirken; öğrencilerin yorumlar nedeniyle rahatsız olduğu, siber zorbalığa uğradığı ve sosyal medyaya yönlendirildiği öne sürülüyor. Bu süreçte bazı öğretmenlerin takipçi sayıları arttıkça markalarla iş birliği yaptığı ve reklam içerikleri üretmeye başladığı da dile getiriliyor.

YUSUF TEKİN: BU SINIRI İYİ KORUMAK LAZIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili sınırın korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sınırı iyi korumak lazım. Bununla ilgili uygulamaları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DİSİPLİN CEZALARI GÜNDEMDE

Bakanlığın başlattığı incelemenin ardından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin süreci işletilebileceği belirtiliyor. Kanunda uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma gibi yaptırımlar yer alıyor. Öte yandan, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin "ek gelir" kapsamında değerlendirilmesi durumunda ayrıca mevzuat yönünden inceleme yapılabileceği kaydediliyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NDA "GÖRÜNTÜ PAYLAŞIMI" MADDESİ

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda (ÖMK) öğrenci görüntülerinin paylaşımına ilişkin hüküm de dikkat çekiyor. İlgili maddede, "Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır." deniliyor. Kınama cezasının öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kaldığı belirtiliyor.

UZMANLAR: VELİ İZNİ OLMADAN PAYLAŞIM İSTİSMAR SAYILABİLİR

Uzmanlar ise velinin izni olmadan öğrencilere ait görüntülerin kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının hem mahremiyet ihlali hem de çocuk hakları açısından ciddi riskler barındırdığı görüşünde. Bu tür paylaşımların öğrencilerin güvenliği ve psikolojik iyilik hali üzerinde olumsuz etki yaratabileceği uyarısı yapılıyor.