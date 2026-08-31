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Ivanka Trump'ın Kosta Rika tatili! Sörf tahtasında hünerlerini sergiledi

Ivanka Trump'ın Kosta Rika tatili! Sörf tahtasında hünerlerini sergiledi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 44 yaşındaki kızı Ivanka Trump, Kosta Rika tatilinde sörf yaparken görüntülendi. Sörf tahtasıyla okyanusa açılan Trump, dalgaların üzerinde ilerlediği neşeli anları hesabından paylaştı.

Abd Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Kosta Rika tatilinde sörf yaparken görüntülendi. 44 yaşındaki Trump, okyanusta sörf tahtasıyla dalgaların üzerinde ilerlediği anları takipçileriyle paylaştı.

SÖRF TAHTASIYLA OKYANUSA AÇILDI

Kosta Rika'da tatil yapan Ivanka Trump, zamanının bir bölümünü sörfe ayırdı. Sörf tahtasıyla okyanusa açılan Trump, dalgaların üzerinde ilerlemeye çalışırken görüntülendi.

Trump'ın sörf sırasında neşeli olduğu ve zaman zaman dengesini korumaya çalıştığı görüldü.

TATİLİNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Dünyanın farklı noktalarına yaptığı seyahatlerden fotoğraf ve görüntüler paylaşan Ivanka Trump, Kosta Rika tatilinden anları da hesabından yayımladı. Spor yapmayı tatilinde de sürdüren Trump'ın bu kez tercihi sörf oldu.

Kaynak: Haberler.com
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