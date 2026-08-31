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Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
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Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarının sürdüğü dönemde İsrail ile Yunanistan, Tel Aviv'de 3,1 milyar euro değerindeki Aşil Kalkanı hava savunma anlaşmasını imzaladı. İki ülke arasındaki en büyük savunma anlaşması olarak belirtilen proje; David's Sling, SPYDER ve BARAK MX sistemlerini tek bir çok katmanlı hava savunma ağı altında birleştirecek. Sistemin 35 ay içinde tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamaları devam ederken, İsrail ve Yunanistan arasında uzun süredir gündemde olan milyarlarca euroluk savunma anlaşmasında imzalar atıldı. Tel Aviv'de imzalanan anlaşmayla Yunanistan'ın hava savunmasının çok katmanlı yeni bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

TEL AVİV'DE 3,1 MİLYAR EUROLUK İMZA

İsrail ile Yunanistan, 3,1 milyar euro değerindeki Aşil Kalkanı hava savunma anlaşmasını Tel Aviv'de imzaladı. Anlaşmanın, iki ülke arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük savunma anlaşması olduğu belirtildi. Projeyle Yunanistan'ın ülke genelindeki hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve tehditlere karşı birden fazla sistemin koordineli şekilde görev yapması amaçlanıyor.

3 FARKLI SİSTEM TEK KALKANDA BİRLEŞECEK

Aşil Kalkanı projesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, farklı hava savunma sistemlerini çok katmanlı bir koruma ağı içerisinde bir araya getirmesi olacak. Anlaşma kapsamında David's Sling, SPYDER ve BARAK MX sistemleri Yunanistan'ın yeni hava savunma mimarisinin parçalarını oluşturacak. Anlaşmada sistemlerin faaliyete geçiş takvimi de belirlendi. "Aşil Kalkanı"nın 35 ay içerisinde tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor. 

Kaynak: Haberler.com
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