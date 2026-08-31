Haberler

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek

Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan Aile Gelir Tamamlama Sistemi'nde yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. 2027'de Türkiye genelinde uygulanması planlanan sistemle, geliri belirlenen sınırın altında kalan hanelere aradaki fark kadar devlet desteği sağlanacak. Ödeme miktarı ise her hanenin toplam gelirine göre belirlenecek.

  • Aile Gelir Tamamlama Sistemi, hanelerin toplam gelirini esas alan ve gelir sınırının altında kalan hanelere aradaki farkı devlet desteğiyle tamamlayan yeni bir sosyal destek modelidir.
  • Sistemin 2027 yılının başında Türkiye genelinde uygulanması planlanıyor; destek miktarı her hanenin gelir durumuna göre değişecek.
  • Sistemin kademeli emeklilik konusunda yeni bir karar anlamına gelmediği, ancak erken emeklilik eğilimini dolaylı olarak azaltabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye'deki sosyal destek sisteminde önemli bir değişikliğe hazırlanılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Gelir Tamamlama Sistemi, hanelerin toplam gelirini esas alan yeni bir destek modeli öngörüyor.

Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak da anılan sistemin pilot uygulamaların ardından 2027'nin başında Türkiye geneline yayılması planlanıyor.

HERKESE AYNI PARA VERİLMEYECEK

Yeni sistemde vatandaşlara sabit ve eşit miktarda ödeme yapılması yerine haneye giren toplam gelir dikkate alınacak.

Hanenin geliri belirlenen gelir sınırının altında kalırsa eksik tutarın devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Böylece destek miktarı her hanenin gelir durumuna göre değişebilecek.

ARADAKİ FARK DEVLETTEN

Sistemin temel amacı düşük gelirli haneler için asgari bir gelir güvencesi oluşturmak.

Planlanan modele göre hanenin toplam geliri hesaplanacak ve belirlenen sınırla arasındaki fark tespit edilecek. Şartları karşılayan hanelere bu fark kadar sosyal destek sağlanacak.

Örneğin tek başına yaşayan bir yaşlının gelirinin belirlenen sınırın altında kalması durumunda, eksik bölümün devlet desteğiyle tamamlanması öngörülüyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYENLERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Aile Gelir Tamamlama Sistemi'nin emeklilik tercihleri üzerinde de dolaylı etkisinin olabileceği değerlendiriliyor.

Hane gelirinin belirli bir seviyenin altında kalmasının önüne geçilmesiyle vatandaşların yalnızca geçim sıkıntısı nedeniyle erken emekliliğe yönelme eğiliminin azalabileceği öne sürülüyor. Ancak bu değerlendirme, kademeli emeklilik konusunda alınmış yeni bir karar anlamına gelmiyor.

2027'DE TÜRKİYE GENELİNE YAYILMASI PLANLANIYOR

Pilot uygulamalarla yürütülen sistemin 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sistemin kesin kapsamı, kimlerin destekten yararlanacağı, gelir hesabında hangi kriterlerin dikkate alınacağı ve başvuru şartları gibi ayrıntıların ise uygulamanın ülke geneline yayılmasıyla netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Herkes Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Siz önce SGK sistemindeki Adaletsizliği düzeltin..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Seçimden sonra iptal olunur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den McTominay bombası! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Bu sene kıyamet kopacak! Fener'den Şampiyonlar Ligi bombası
AVM'de skandal görüntü! Ünlü restoran zincirinden aldığı hamburgerden bakın ne çıktı

AVM'de büyük skandal! Isırmaya hazırlanırken kabusu yaşadı
Gemi faciasını fırsata çevirdiler! Uçak bileti fiyatlarını görenler isyan etti

Fırsatçılar bu görüntüden bile utanmadı: Hepimize yazıklar olsun
Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça

Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça
Sauna yangınında ölen 3 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Batman’da spor salonu yangınında hayatını kaybeden 3 kadın defnedildi
Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Ivanka Trump'ın Kosta Rika tatili! Sörf tahtasında hünerlerini sergiledi

Babası dünyayı parmağında oynatırken, kızı bakın nerede ortaya çıktı
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı