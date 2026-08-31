Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! Ülke onu konuşuyor

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Malaga'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ligde çıktığı üçüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 9 puana ulaştı.

Real Madrid'in gollerini 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada kendi kalesine Alfonso Herrero, 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler kaydetti.

ARDA GİRDİ, HEMEN GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, mücadelenin son bölümünde Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Milli yıldız, sahada kaldığı kısa süreyi çok iyi değerlendirdi. Arda, 90+1. dakikada Vinicius'un pasını gole çevirerek Real Madrid'in dördüncü golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi.

İSPANYOL BASINI: ETKİSİ HEMEN GÖRÜLDÜ

Arda Güler'in kısa sürede skora katkı vermesi İspanyol basınının da dikkatinden kaçmadı. AS, milli futbolcunun performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Etkisi hemen görüldü. Arda pozisyonu çok iyi taşıdı, topu Vinicius'a açtı. Vinicius da harika bir asistle topu tekrar Arda'ya verdi ve yapması gereken tek şey topu ağlara göndermekti."

"ÇOK BÜYÜK ETKİ YARATTI"

Managing Real Madrid ise Arda Güler'e 7,5 puan verdi. Milli futbolcunun oyuna girdikten sonra kısa sürede fark yarattığı belirtilerek, "Sahada yalnızca birkaç dakika kalmasına rağmen çok büyük bir etki yarattı. Oyuna girdikten hemen sonra harika bir koşu yaptı ve ardından Real Madrid'in dördüncü golünü atarak galibiyeti tamamladı" değerlendirmesi yapıldı.

MOURINHO'NUN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in golünün hemen ardından kameralar Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çevrildi. Mourinho'nun gol sonrasında kulübede ciddi ve tepkisiz bir yüz ifadesiyle oturması dikkat çekti. Arda'nın oyuna girdikten kısa süre sonra golünü atması sonrası bazı taraftarlar da milli futbolcunun daha fazla süre alması gerektiğini savundu.

REAL MADRID'DE 45 GOLE DOĞRUDAN KATKI

21 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda 115 karşılaşmada 19 gol ve 26 asist üretti. İspanyol deviyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 90 milyon euro olarak gösteriliyor.