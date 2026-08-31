Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonlukların önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine saatler kala kendisine kulüp bulamayan Arjantinli yıldız için menajerinin görüşmelerini sürdürdüğü ve oyuncuyu farklı kulüplere önermeye devam ettiği belirtildi.
- Mauro Icardi'nin yeni kulübü henüz belli olmadı ve Avrupa'daki yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.
- Icardi'nin menajeri, transfer penceresi kapanmadan önce onu farklı kulüplere önermeye devam ediyor.
- Icardi, Galatasaray formasıyla attığı kritik gollerle takımın hücumdaki en önemli silahlarından biri olmuştu.
Galatasaray'da geçirdiği dönemde attığı kritik gollerle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin yeni adresi henüz belli olmadı.
Avrupa'da yaz transfer döneminin kapanmasına artık saatler kalırken, Arjantinli golcünün henüz herhangi bir kulüple anlaşmaya varamadığı belirtildi.
MENAJERİ KULÜP ARIYOR
Icardi cephesinde transfer için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Yıldız futbolcunun menajerinin, Icardi'yi farklı kulüplere önermeyi sürdürdüğü aktarıldı. Transfer penceresinin kapanmasına çok az bir süre kalması nedeniyle görüşmelerde zamanla yarışılıyor.
GALATASARAY'DA KRAL OLMUŞTU
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dönemde özellikle attığı kritik gollerle takımın hücumdaki en önemli silahlarından biri olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla kazandığı başarılar ve taraftarlarla kurduğu bağla öne çıkan Arjantinli yıldız, Galatasaray'da adeta krallık yaşadığı günlerin ardından şimdi kendisine yeni bir takım arıyor.
TRANSFER İÇİN SON SAATLER
Avrupa'daki transfer döneminin sona ermesine saatler kala Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Menajerinin temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, Arjantinli golcünün transfer penceresi kapanmadan bir kulüple anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu.