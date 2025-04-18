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Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi

Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
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Ankara Atatürk Lisesi'nde müdür yardımcısının elinde tüfekle sınıfta ve okul koridorunda çekilen fotoğrafları infial uyandırdı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Ankara Atatürk Lisesi'nde elinde tüfekle sınıfta fotoğraf çekilen Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya tepkilere neden oldu. Çinkaya hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

SINIFA ELİNDE TÜFEKLE GİRDİ

Ankara Atatürk Lisesi'nde skandal bir olay yaşandı. Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya elinde tüfekle sınıfa girdi. O anlara ait fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. Müdür Yardımcısı Çinkaya'nın okul koridorlarında da elinde tüfekle poz verdiği görüntüler ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İnfial yaratan görüntülerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17.04.2025 tarihinde @boykotyapannuri X adresinde yayınlanan "Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?" başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya İlçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin ÇİNKAYA hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi

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Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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