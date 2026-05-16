Erzurumlu Lise Öğrencisi İkra Seltu Güler, Sosyalfest 2026’da Türkiye Birincisi Oldu

Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali Sosyalfest 2026'da Erzurumlu lise öğrencisi İkra Seltu Güler, "Bir Gün Hepimiz Yaşlanacağız" projesiyle Türkiye birincisi oldu. Yaşlı bireylere yönelik empatiyi güçlendirmeyi amaçlayan proje, 12 bin 20 başvuru arasından zirveye çıktı.

İstanbul Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olan Sosyalfest 2026, Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

İki gün boyunca düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin ardından; Sosyal Model Tasarım Yarışması kapsamında 30 farklı kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Geliştirdikleri projelerle jüri değerlendirmesinde başarı elde eden öğrenciler, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Binlerce proje arasında zirveye çıktı

Türkiye'nin ilk ve tek sosyal bilimler festivaline ulusal ve uluslararası düzeyde toplam 12 bin 20 proje başvurusu yapıldı. Erzurum'dan yarışmaya katılan lise öğrencisi İkra Seltu Güler ile danışman öğretmeni Tuba Dumlu Güler, "Türkiye Yüzyılı Aile Yılı" kategorisinde ilk 10 proje arasına girerek İstanbul'a davet edildi. Jüri karşısında gerçekleştirilen sunumların ardından Erzurum ekibinin projesi Türkiye birincisi seçildi.

Erzurum'un gururu oldu

Festivale Erzurum'dan "Türkiye Aile Yılı" kategorisinde "Bir Gün Hepimiz Yaşlanacağız" adlı projesiyle katılan İkra Seltu Güler, Türkiye birinciliği ödülüne layık görüldü. Erzurum Özel Güneş Fen Lisesi öğrencisi olan Güler, ödülünü Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın elinden aldı.

"Bir Gün Hepimiz Yaşlanacağız"

Binlerce proje arasından birinci seçilen İkra Seltu Güler, çalışmasının detaylarını anlattı. Günümüzde şehirleşme ve bireyselleşmenin aile bağlarını zayıflattığını ifade eden Güler, özellikle yaşlı bireylerin sosyal ve duygusal anlamda yalnızlaştığına dikkati çekti.

Güler, projenin temel amacının; gençlerde yaşlı bireylere karşı empati duygusunu geliştirmek olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte yaşlı bireylerin de ailelerin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatmak istedik. Özellikle gençlerin yaşlı bireylere sosyal ve duygusal destek verebilmesi projemizin temel hedefini oluşturdu."

Proje kapsamında toplam 110 lise öğrencisinin yaşlılık ve yaşlı bireylere yönelik bakış açıları değerlendirildi. Yapılan araştırmalarda gençlerin, yaşlı bireylerin fiziksel ve duygusal sınırlılıklarına karşı yeterli empati geliştiremediği gözlemlendi. Bunun üzerine gençlerde empati duygusunu güçlendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında gönüllü 10 yaşlı bireyle görüşmeler yapılarak yaşlıların karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri tespit edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda, gençlerin 60 yıl sonraki hallerini hayal etmelerini sağlayacak şekilde mektuplar hazırlandı. Ayrıca yaşlı bireylerin kendi seslerinden oluşan kısa filmler gençlere izletildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda gençlerin yaşlı bireylerle vakit geçirmeye daha istekli hale geldiği, sohbet etme, anı dinleme ve birlikte etkinliklere katılma konusunda olumlu yaklaşımlar geliştirdiği belirlendi.

"Kuşak çatışması değil, kuşak buluşması"

Projeyle yıllardır kullanılan "kuşak çatışması" ifadesini "kuşak buluşması" anlayışına dönüştürmek istediklerini belirten İkra Seltu Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde yaşlı nüfus oranı giderek artıyor. Erzurum'un sert iklimi nedeniyle yaşlı bireyler dışarıda yeterince vakit geçiremiyor ve sosyalleşebilecekleri alanlar sınırlı kalıyor. Gençlerle yaşlı bireyleri bir araya getirecek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılmasını istiyoruz. Böylece kültürel değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılması da güçlenecektir."

Projenin danışmanı da ödüllü eğitimci

Projenin danışmanlığını, Erzurum eğitim camiasının yakından tanıdığı ödüllü eğitimci Tuba Dumlu Güler üstlendi. Güler, Eğitim Nobeli olarak gösterilen 'Global Teacher Prize 2023' yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girerek Paris UNESCO da ülkemizi temsil etmişti.

"Yetkililer sesimizi duysun"

Yaşlı bireylerin günümüzün en kırılgan gruplarından biri olduğunu ifade eden Tuba Dumlu Güler ise, onların yalnızca fiziksel değil sosyal ve duygusal desteğe de ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Güler, Erzurum'da gençlerle yaşlı bireyleri bir araya getirecek sosyal alanlar oluşturulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Umarım yetkililer sesimizi duyar ve gençlerle yaşlı bireylerin bir araya gelebileceği mekanlar ile etkinlikler oluşturulur. Bizler de gönüllü çalışmalarla bu buluşmalara destek vermeye hazırız. Yıllardır proje tabanlı eğitim anlayışıyla öğrencilerimin toplumsal sorunlara çözüm üretmesini hedefledim. Böyle anlamlı bir projeye imza atan öğrencim ve aynı zamanda kızımla gurur duyuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı