Haberler

Türkiye birincisinden tam puanın sırrı: Disiplin, az telefon, çok tekrar

Türkiye birincisinden tam puanın sırrı: Disiplin, az telefon, çok tekrar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Niğdeli öğrenci Zeynep Ülkü Aslan, başarısının sırrını disiplinli çalışma, telefon kullanımını en aza indirme ve düzenli tekrar olarak açıkladı. Sosyal medya kullanmadığını belirten Aslan, tıp okumak istediğini söyledi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Niğde Abdulhamithan Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Zeynep Ülkü Aslan, başarısının arkasındaki en önemli etkenin disiplinli çalışma, telefon kullanımını en aza indirme ve düzenli tekrar olduğunu söyledi.

Sınava hazırlanırken sosyal medya kullanmadığını ve telefon kullanımını neredeyse tamamen bıraktığını belirten Aslan, kendisine ait bir telefonunun olmadığını, ihtiyaç duyduğunda ise yalnızca ailesinin telefonunu ders amaçlı kullandığını ifade etti.

"Telefonu sadece ders için kullandım"

Telefonu sadece çözemediği soruların video çözümlerini izlemek ve konu tekrarları yapmak için kullandığını dile getiren Aslan, "Yapamadığım sorunun mutlaka üzerine gittim. O soruyu anlamadan bırakmadım. Gerekirse öğretmenlerime götürdüm ve mutlaka öğrendim" dedi.

Ders çalışmanın yanı sıra sosyal hayatından da kopmadığını söyleyen başarılı öğrenci, arkadaşlarıyla zaman zaman bir araya geldiğini, piyano çalarak dinlendiğini ve okuldan sonra kısa bir mola verdikten sonra o gün işlenen konularla ilgili testler çözdüğünü anlattı.

Gelecekte tıp eğitimi almak istediğini belirten Aslan, iyi bir üniversitede tıp okuyarak üniversite sınavında da başarılı bir derece elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Başarısında ailesi ve öğretmenlerinin büyük payı olduğunu vurgulayan Aslan, "Ailem bana hem psikolojik hem de ders konusunda her zaman destek oldu. Öğretmenlerim de anlamadığım konuları tekrar tekrar anlatarak bana çok yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

LGS'ye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Zeynep Ülkü Aslan, telefon kullanımının sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Sosyal aktivitelerinizi tamamen bırakmayın ama her gün disiplinli şekilde ders çalışın. Az da olsa her gün çalışmak başarıyı getiriyor" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu

Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com gerçeği öğrendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada kabus anları! Yolcu az daha uçağın dışına savruluyordu

Havada ölümle burun buruna! Yolcular tutmasa facia kaçınılmazdı
Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor

Trump'a bak sen! Gizemli hamlenin gerekçesi anlattığı gibi değilmiş
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler

Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarları böyle aklamışlar
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
İstasyonda '200 TL' skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

200 liralık benzin istedi, pompacının karşılığı mide bulandırdı