KBÜ Eylül Ayı Senato Toplantısında yeni dönem hedefleri görüşüldü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eylül Ayı Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Eylül Ayı Senato Toplantısı'nda 2026 YKS yerleştirmeleri, uluslararasılaşma, AR-GE çalışmaları ve "Araştırma Üniversitesi" hedefi kapsamındaki göstergeler değerlendirildi.

Toplantıda yeni akademik yılın yanı sıra 2026 YKS yerleştirme ve kayıt sonuçları, uluslararasılaşma çalışmaları, bilimsel araştırma projeleri ve üniversitenin "Araştırma Üniversitesi" olma hedefi ele alındı.

Yeni akademik yılın üniversite ailesine hayırlı olmasını dileyen Rektör Kırışık, KBÜ'nün 2026 YKS yerleştirmelerinde yüzde 99,54 doluluk oranına ulaştığını açıkladı. Sağlık, bilişim, sanat ve mimarlık gibi farklı alanlardaki fakülte ve meslek yüksekokullarında kontenjanların tamamen dolduğunu belirten Kırışık, ek yerleştirmelerle birlikte genel doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Yeni açılan akademik birimlere yönelik ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Kırışık, "Özellikle Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi gibi yeni açtığımız bölüm ile programlarda doluluk oranları hakikaten çok yüksek bir seviyeye ulaştı" dedi.

Üniversitenin uluslararasılaşma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kırışık, KBÜ'nün Erasmus+ KA171 bütçesinde Türkiye birinciliğine yükseldiğini bildirdi. Kırışık, üniversitenin 2024'te 116 kurum arasında 34'üncü, 2025'te 144 kurum arasında 18'inci sırada yer aldığını, 2026'da ise 156 kurum arasında ilk sıraya yükseldiğini belirterek, "126 bin 313 avro gibi yüksek bir bütçeyle toplam rakamda Türkiye birincisi olduk." ifadelerini kullandı. Bu başarıyla daha fazla akademisyen ve öğrencinin yurt dışına gönderilebileceğini belirten Kırışık, Erasmus kapsamında sağlanan imkanların ikili akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusunda sıfır atık çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, KBÜ'nün Sıfır Atık Belgesi'nin 5 yıl süreyle yenilendiği bildirildi. Kampüsteki atık yönetim altyapısının yenilendiğini belirten Kırışık, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Karabük Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilen 22 özgün yazılımla kurumsal süreçlerin dijitalleştirildiğini aktaran Kırışık, yerli yazılımların farklı üniversiteler tarafından da ilgi gördüğünü belirtti. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında öğrencilere sunulan imkanlara da değinen Kırışık, TEKNOFEST takım sayısının 54'ten 170'e çıkarıldığını, öğrencilere yaklaşık 2 bin metrekarelik teknoloji atölyesi alanı tahsis edildiğini söyledi.

Bu yıl 15 KBÜ takımının TEKNOFEST finallerine kaldığını belirten Kırışık, Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin kurduğu SkyMind Takımının havayolu tarife planlamasına yönelik geliştirdiği yapay zeka yazılımıyla finale yükseldiğini ifade etti. Üniversite bünyesindeki gençlik faaliyetlerine de değinen Kırışık, Sosyalfest Gençlik Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığından 600 bin lira hibe desteği sağlandığını açıkladı. Sosyal bilimler alanında yeni fikirlerin geliştirilmesini amaçlayan Sosyalfest İdeathon hazırlıklarının da sürdüğünü kaydetti.

Toplantının devamında Karabük Üniversitesinin "Araştırma Üniversitesi" olma vizyonu doğrultusunda mevcut durumu ve performans göstergelerini içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Değerlendirmede, üniversitenin Q1 ve Q2 düzeyindeki nitelikli yayınları, akademik iş birlikleri ve uluslararası araştırmacı potansiyeli ele alınırken, AR-GE kapasitesinin geliştirilmesi, patent çıktılarının artırılması, akreditasyon çalışmaları ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni dönem stratejik yol haritası senato üyeleriyle paylaşıldı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile senato üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı