Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, ilk derste 'Terörsüz Türkiye' hedefini anlattı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Terörsüz Türkiye" başlıklı ilk derste terör nedeniyle kaybedilen zaman, emek ve kaynakların bilim, eğitim, üretim ve kalkınmaya yönlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde 2026-2027 akademik yılı açılış derslerinin konusu "Terörsüz Türkiye" olarak belirlenirken, Karabük Üniversitesinde de konu farklı boyutlarıyla ele alındı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerin sınıfına konuk olarak, yeni akademik yılın ilk dersini gerçekleştirdi. Rektör Kırışık, güvenli bir ortamın bilimsel üretim, eğitim, üretim ve kalkınma açısından önemine dikkati çekti. Türkiye'nin geçmişte terör nedeniyle önemli ölçüde enerji ve kaynak kaybı yaşadığını belirten Kırışık, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için farklılıkların çatışma nedeni değil, zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Kırışık, "O halde biz kavga etmeden farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek yüzyıllarca bu topraklarda yaşamışız. Bundan sonra da huzur içerisinde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılmasıyla sınırlı olmadığını ifade eden Kırışık, toplumsal huzurun yanı sıra bilimsel, ekonomik ve sosyal üretimin güçlendirilmesi açısından da önemli olduğunu kaydetti. Kırışık, Türkiye'nin sahip olduğu enerjiyi bilim, eğitim ve üretime yönlendirmesi gerektiğini belirterek, "Enerjimizi bilim ve kalkınmaya aktarmak istiyoruz. Bunu nasıl aktarabiliriz? Başka olumsuz negatif şeylere aktardığımız zamanı, emeği, gücü, maliyeti, insan kaynaklarımızı oradan çekerek bütün enerjimizi bilime, eğitime ve üretime ayırarak bunu yapabiliriz" diye konuştu.

Gençlerin ülkenin geleceğinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Kırışık, "Milletin gelecek vizyonu nasıl olmalı? Her sabah laboratuvarına, atölyesine ve dersliğine umutla giren milyonlarca gencin Türkiye'si terörsüz Türkiye'dir" dedi.

Karabük Üniversitesinde gerçekleştirilen ilk dersin ardından derse katılan öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı