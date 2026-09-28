Haberler

Hindistan ve Nepal'i vuran sel ve toprak kaymasında 70 kişi yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan ve Nepal'de sel ve toprak kaymasında Hindistan'da 56, Nepal'de 14 kişi hayatını kaybetti; 11 kişi kayıp, 46 kişi yaralı. Uttar Pradesh'te okullarda eğitime ara verilirken binden fazla ev hasar gördü; mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal ve Hindistan'da meydana gelen toprak kaymasında Hindistan'da 56, Nepal'de ise 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan ve Nepal'de etkili olan şiddetli yağışın ardından sel ve toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, yaşanan toprak kaymasında Hindistan'da 56, Nepal'de ise 14 kişinin hayatını kaybettiğini 11 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Can kayıplarının ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde görüldüğünü kaydeden yetkililer, 46 kişinin yaralandığını, ülkenin çeşitli bölgelerinde ise binden fazla evin hasar gördüğünü bildirdi. Eyalet genelinde okullarda eğitime ara verilirken selden etkilenen bölgelerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği Nepal'de Baglung eyaletinde bir evin toprak altında kalması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca 10 Nepalli işçinin kayıp olduğu kaydedildi. Nepalli yetkililer, ülkenin 77 eyaletinin 49'unda sel görülebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum

Cezaevine girip kameralar önünde tehdit etti: Seni öldürmek istiyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül

İşte masadaki formül! Fon mağdurları paralarını bu şekilde alacak

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında

6 ay sonra bir ilk! Fon soruşturması piyasaları yangın yerine çevirdi
İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Bolu Belediyesi'ne 8'inci dalga! Kooperatife 'zimmet' operasyonunda 9 gözaltı

Kooperatife "zimmet" operasyonunda 9 gözaltı
Angelina Jolie malikanesini sattı! Los Angeles defterini kapatıyor

Hollywood yıldızı malikanesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı