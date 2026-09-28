Kefiye takan kadın, işten atılmasından İsrail destekçisi Bill Ackman'ı sorumlu tuttu

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ABD'de Filistin'i simgeleyen bir kefiye giydiği için sözlü tacize uğradığını belirten kadın, işten atılmasında İsrail destekçisi ABD'li milyarder Bill Ackman'ın sorumlu olduğunu söyledi.

ABD'nin New York kentinde Yuen Lee isimli kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, kefiye taktığı için spor salonunda bir kişinin sözlü tacizine uğradığını belirtti.

Kendisini sözlü olarak taciz eden kişiye "Özgür Filistin'i desteklediği" cevabını verdiğini aktaran Lee, bu kişinin kendisine kefiye taktığı için "terörist" suçlamasında bulunduğunu ifade etti.

Lee, sözlü taciz nedeniyle kendini tehdit altında hissettiğini ve bu kişiye "Siyonist domuz ve ırkçı" ifadelerini kullandığını dile getirdi.

Ackman'ın paylaşımı sonrası işten atıldı

Olayın ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bazı hesaplardan, sadece Lee'nin ifadelerinin yer aldığı bir görüntü, çalıştığı şirket de etiketlenerek paylaşıldı.

Ackman da söz konusu paylaşımlardan birini, Lee'nin çalıştığı şirketi de etiketleyerek yeniden paylaştı.

Lee, bu durumu, "(Ackman) Aslında işten çıkarılmamı talep etti. Ne yazık ki bu işe yaradı. Filistin'i desteklediği için bir kadını cezalandırmaya karar veren, organize bir grup insan yüzünden işimi kaybettim." diye konuştu.

Bill Ackman, İsrail'e desteğiyle biliniyor

İsrail'e verdiği destekle öne çıkan ABD'li milyarder Ackman, ABD'deki üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin destekçisi gösterilere karşı tutumuyla da dikkati çekiyor.

Ackman, İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirdiği için eleştirilen ve istifa etmesi için baskı kurulan eski ???????Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay'i istifaya çağıran kampanyaya da destek vermişti.

Kaynak: AA