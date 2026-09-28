Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya karşısında ilk 45 dakikayı 3-0 geride kapatan A Milli Takımımızda devre arasında sinirli bir şekilde soyunma odasına doğru ilerleyen Arda Güler, İtalya’nın ilk golünü atan Bastoni'nin forma değişim talebi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Arda Güler, kendisinden formasını isteyen rakibini geri çevirmeyerek formasını değişti.
UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kritik mücadelede İtalya karşısında ilk 45 dakikayı 3-0 geride kapatan A Milli Takımımızda devrede ilginç bir an yaşandı.
SKORA SİNİRLENEN ARDA'YI ŞAŞIRTAN İSTEK
Soyunma odasına oldukça sinirli ve moral bozukluğuyla giden milli yıldızımız Arda Güler, tünelde sürpriz bir taleple karşılaştı. İtalya'nın ilk golünü kaydeden Alessandro Bastoni, henüz ilk yarı bitiminde genç yeteneğin yanına gelerek formasını değiştirmek istedi.
RAKİBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Rakibinin bu erken isteği karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Arda Güler, İtalyan stoperi kırmayarak formasını verdi ve iki futbolcu formaları değişerek soyunma odasının yolunu tuttu.
İşte o anlar: