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Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

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Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
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İtalya karşısında ilk 45 dakikayı 3-0 geride kapatan A Milli Takımımızda devre arasında sinirli bir şekilde soyunma odasına doğru ilerleyen Arda Güler, İtalya’nın ilk golünü atan Bastoni'nin forma değişim talebi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Arda Güler, kendisinden formasını isteyen rakibini geri çevirmeyerek formasını değişti.

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kritik mücadelede İtalya karşısında ilk 45 dakikayı 3-0 geride kapatan A Milli Takımımızda devrede ilginç bir an yaşandı.

SKORA SİNİRLENEN ARDA'YI ŞAŞIRTAN İSTEK

Soyunma odasına oldukça sinirli ve moral bozukluğuyla giden milli yıldızımız Arda Güler, tünelde sürpriz bir taleple karşılaştı. İtalya'nın ilk golünü kaydeden Alessandro Bastoni, henüz ilk yarı bitiminde genç yeteneğin yanına gelerek formasını değiştirmek istedi. 

RAKİBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Rakibinin bu erken isteği karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Arda Güler, İtalyan stoperi kırmayarak formasını verdi ve iki futbolcu formaları değişerek soyunma odasının yolunu tuttu.

İşte o anlar:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bence Futbol milli takımı 5 yıl boyunca kapatılmalı. Zaten hep hezimet. Parayı bayan voleybol ve Basketbol milli Takımlarına harcayın.

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Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Arda nın futbolunu çok beğenen biriyim ama şu kıyas yapılırken Sergen ile alay edenlere sözüm. Şu maçta aynı kadro olsun Arda yerine ister 20 yaşındaki ister 30 yaşındaki Sergen İ koy çok daha fazla iş yapardı. Kariyer disiplin vs bir kenara bırakıp yetenek anlamında Sergen in 1 gömlek altında ama günümüz futbolunda çok yetenekli Arda. Sergen i canlı izlemeyenler boş konuşmasın.

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