2026 KPSS öncesi Karabük'te adaylar için ulaşım planı açıklandı

ÖSYM tarafından 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı öncesi Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla alınan tedbirler ve kullanılacak güzergahlar açıklandı.

Karabük genelinde 6 bin 211 adayın katılacağı sınavın, ağırlıklı olarak Karabük Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirileceği belirtildi. Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinde sınava girecek yaklaşık bin 712 aday için kampüse girişlerin, Balıklar Kayası Kavşağı istikametinden gelerek yüzme havuzunun alt yolunun veya İl Jandarma Kavşağı istikametinden gelerek eski köprü üzerinden üniversite TOKİ yolunun takip edilmesi ve Mühendislik Fakültesinin üst kısmındaki girişin kullanılması istendi.

Sağlık Bilimleri, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek yaklaşık 2 bin 308 aday için ise Balıklar Kayası Kavşağı ve 100. Yıl Köprü altından üniversite kampüsü ana girişinin kullanılması gerektiği bildirildi. Bu güzergahlarda kampüs içerisine girişlerin her iki şeritten tek yönlü yapılacağı, geri dönüşlere izin verilmeyeceği ve çıkışların Ay Yıldızlı Stadyum ile Mühendislik Fakültesinin üst kısmındaki çıkıştan sağlanacağı kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, alınan tüm tedbirlerin adayların sınavlarını güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla uygulandığı belirtilerek, vatandaşlardan belirlenen güzergah ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı