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Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektarlarda standartları değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni taslakla tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanırken, doğal şekeri en az yüzde 30 azaltılmış meyve sularının satışına izin verilecek. Meyve nektarlarında ise belirli şartlarla tatlandırıcı kullanılabilecek.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağı, konsantre, püre ve toz dahil tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanımını yasaklıyor.
  • İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek; düşük enerjili nektarlarda ise şekerin bir bölümü tatlandırıcılarla değiştirilebilecek.
  • Özel üretim yöntemleriyle doğal şeker miktarı en az yüzde 30 azaltılmış meyve sularının üretimi ve satışına izin verilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında meyve suyu ve meyve nektarlarına ilişkin yeni bir düzenleme hazırladı.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmesine açılan tebliğ taslağı, ürünlerin içeriğinden tatlandırıcı kullanımına kadar birçok konuda yeni standartlar getiriyor.

MEYVE SULARINDA TATLANDIRICI YASAKLANACAK

Yeni düzenlemenin en önemli maddelerinden biri meyve sularındaki tatlandırıcı kullanımına ilişkin olacak.

Taslağa göre konsantre, püre ve toz formunda üretilenler dahil tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanılmasına izin verilmeyecek. Böylece meyve suyu olarak piyasaya sunulan ürünler için tatlandırıcı konusunda net bir sınır çizilecek.

MEYVE NEKTARLARINDA KURALLAR FARKLI OLACAK

Meyve nektarlarında ise meyve sularından farklı bir uygulamaya gidilecek.

İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili olarak piyasaya sunulan nektarlarda ise şekerin belirli bir bölümünün tatlandırıcılarla değiştirilmesine izin verilecek.

Böylece meyve suyu ile meyve nektarı arasındaki içerik ve üretim standartları daha belirgin hale getirilecek.

ŞEKERİ YÜZDE 30 AZALTILMIŞ ÜRÜNLER GELİYOR

Taslakla birlikte raflarda yeni bir ürün grubunun önünün açılması da planlanıyor.

Özel üretim yöntemleri kullanılarak doğal şeker miktarı en az yüzde 30 azaltılmış meyve sularının üretilmesine ve satışa sunulmasına izin verilecek.

Bu ürünlerin üretiminde meyve suyunun temel özelliklerinin korunması ve tüketiciye ürünün içeriği konusunda doğru bilgi verilmesi esas alınacak.

DÜZENLEME HENÜZ TASLAK AŞAMASINDA

Yeni kuralların henüz yürürlüğe girmediği önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme şu aşamada sektör temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerine sunulmuş durumda.

Taslağın nihai hale gelerek yürürlüğe girmesiyle meyve suyu ve nektar üretiminde yeni standartların uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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