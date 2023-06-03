İZELMAN Anaokulları 2023-2024 eğitim dönemine hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokulları, 2023-2024 eğitim döneminde 20 şubeyle hizmet verecek. Balçova, Güzelyalı ve Girne Latife Hanım Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezleri de müstakil binalara taşınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokulları 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Yeni dönemde 20 şubeyle hizmet verecek İZELMAN Anaokulları'nın Balçova, Güzelyalı ve Girne Latife Hanım Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezleri de müstakil binalara taşınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokulları, 2023-2024 eğitim döneminde "eğlenerek öğrenme" ilkesi ile erken çocukluk döneminde öğrencilerini tüm gelişim alanlarında desteklemeye devam edecek. Kent merkezinin yanı sıra Dikili, Menderes, Kemalpaşa, Beydağ ve Aliağa'da da şubeler açarak 12 anaokulu ile hizmet vermeye başlayan İZELMAN A.Ş.,yeni eğitim döneminde bu sayıyı 20'ye çıkaracak. Ayrıca apartmanlarda yer alan Balçova, Güzelyalı ve Girne Latife Hanım Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezleri de müstakil binalara geçecek.

TARİHİ BİNA EĞİTİM YUVASI OLDU

Yaklaşık bir yıl önce Gürçeşme Zübeyde Hanım Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi'ni Gürçeşme Huzurevi içerisinden Buca'da Kasaplar Meydanı'nın yakınlarında bulunan müstakil binaya taşıdıklarını ifade eden İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, "Buca Fevziye-İsmail Topcan Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi'mizde 150 yıllık tarihi binada hizmet veriyoruz. 6 yıl boyunca boş kalmış tarihi yapıyı harap durumdan çıkararak Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla restore ettik. Okulumuzda 90 öğrenci eğitim görüyor. Anaokulunun merkezde bulunması okula ulaşımı da rahatlattı. Binanın ön ve arka tarafında çocukların gelişimlerini destekleyecek, doğa ile iç içe zaman geçirmelerini sağlayacak bahçe de var. Biz anaokulu ve kreşlerin daha iyi hizmet vermesi için uğraşıyoruz. Önümüzdeki eğitim döneminde apartmanda eğitim görülen anaokullarımızı da müstakil binalara taşıyacağız" dedi.

METROPOL DIŞINA MÜJDE

12 farklı şubede 18-72 ay aralığındaki 750 öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden Ersen, "2019 yılında 7 kreş ile eğitim verilirken biz bu sayıyı 12'ye çıkardık. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 20 anaokuluyla hizmet vereceğiz. Metropol dışında da hizmet vermeye devam edeceğiz. Aliağa, Dikili, Beydağ, Kemalpaşa, Menderes'te hizmet veriyoruz. Şimdi bu bölgelere Torbalı, Kiraz, Tire, Bergama gibi ilçeleri de ekleyeceğiz. Yaklaşık 110 personel ile hizmet veriyoruz" diye konuştu.

2023'TE 20 OKUL DEVREDE OLACAK

Tecrübeli eğitim kadrosu ile Balçova, Evka-2, Evka-4, Girne, Buca, Güzelyalı, Dikili, Beydağ, Aliağa, Bornova, Görece, Kemalpaşa bölgelerinde hizmet veren İZELMAN Anaokullarına Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Gaziemir, Tire, Torbalı, Kiraz, Bergama, Bayındır, Urla ve Menemen şubeleri de eklenecek.