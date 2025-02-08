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İstanbul Valiliği'nden Sakarya İlkokulu açıklaması

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İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu ile ilgili açıklama yaptı. Okulun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime devam ettiği iddialarının asılsız olduğunu belirten valilik, okulun iki bloğunun depreme dayanıklı hale getirildiğini kaydederek, "İstanbul'umuzda eğitim öğretimin devam ettiği okullarımızın tamamı depreme dayanıklıdır." dedi.

İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime devam ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu belirten valilik, okulun her iki bloğunun da depreme dayanıklı hale getirildiğini belirtti.

"OKULUN İKİ BLOĞU DA DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "08.02.2025 Cumartesi günü Ataşehir İlçesi'nde bulunan Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı yönünde haber ve paylaşımlar yapılmıştır. Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşmaktadır. A Blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

"B BLOK BOŞALTILDI"

B Blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A Bloğunda devam edecektir. Dolayısıyla okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, yine okulumuzda ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edecektir. İstanbul'da milyonlarca yavrumuzun daha güvenli ve daha sağlam okullarda eğitimlerini sürdürmesi için başlatılan seferberlik devam etmektedir. Milyarlarca dolarlık kamu kaynağı harcanarak okullarımızın tamamı, yıkılıp yeniden yapılmak ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

"İSTANBUL'DAKİ OKULLARIMIZIN TAMAMI DEPREME DAYANIKLIDIR"

Bu ve benzeri haber ve paylaşımların, en hafif tabirle vicdandan uzak, siyasi saiklerle kamu yatırımlarını itibarsız hale getirmeye yönelik sığ yaklaşımlar olduğu, tarafımızca değerlendirilmektedir. Şunu büyük bir gurur ve mutlulukla milletimize dile getirmek isteriz ki; İstanbul'umuzda eğitim öğretimin devam ettiği okullarımızın tamamı depreme dayanıklıdır. Yeni okul projelerimizle şehrimizdeki eğitim standartlarını daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. "Az laf, çok iş" sözünün değerinin anlamını daha da iyi kavradığımız şu günlerde, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimizden gönüllerinin müsterih olmasını rica ediyoruz."

İstanbul Valiliği'nden Sakarya İlkokulu açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Sakarya İlkokulu açıklaması
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bir deprem olursa doğru mu değil mi görürüz ama Allah denenmesini göstermesin de sizin dediğiniz doğru olsun

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