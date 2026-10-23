Tekirdağ'da yolda yürüyen anne ve 5 yaşındaki kızı yıldırımdan yaralandı! Annenin durumu ağır

Tekirdağ'da yolda yürüyen anne ve 5 yaşındaki kızı yıldırımdan yaralandı! Annenin durumu ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kuvvetli yağış sırasında Mevlana Mahallesi'ndeki boş araziye düşen yıldırım, sokakta yürüyen 38 yaşındaki Nurcan P. ile 5 yaşındaki kızı A.P.'yi yaraladı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne, durumunun ağır olması nedeniyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi; küçük kız ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde boş araziye düşen yıldırım, yolda yürüyen Nurcan P. (38) ile kızı A.P.'nin (5) yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi.
YAĞIŞ SIRASINDA BOŞ ARAZİYE YILDIRIM DÜŞTÜ
Tekirdağ ve çevresinde bugün kuvvetli yağış etkili oldu. Kapaklı ilçesinin Mevlana Mahallesi Ceren Sokak yanındaki boş araziye saat 14.30 sıralarında yıldırım düştü. Bu sırada sokakta yürüyen Nurcan P. ile kızı A.P., yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE SEVK EDİLDİ, KIZI TABURCU OLDU
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan anne Nurcan P., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan A.P. ise taburcu edildi.