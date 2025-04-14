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İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Proje okullarındaki öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin en az 4, en fazla 8 yıl olduğu belirtilmiştir. Görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere Bakanlığımızca 10 okul tercih etme hakkı verilmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde ise sonuçlar açıklanmıştır. 8380 öğretmen atanmıştır. Yerleştirilemeyen 1471 öğretmenimiz bulunmaktadır" denildi.

Son günlerde birçok proje okulunda öğretmenlerin siyasi sebeplerle kadro dışı bırakıldığı iddiasıyla toplanan öğrenciler protesto gösteri düzenlemiş ve eylemler kısa sürede çok sayıda okula sıçramıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medya mecralarında ve çeşitli medya organlarında İstanbul'daki bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili "öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı" vb. ifadelerle asılsız yayınlar ve paylaşımlar yapılmaktadır" denildi.

"GÖREV SÜRELERİ 1 YIL DAHA UZATILMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu asılsız iddiaların, toplumumuzda oluşturabileceği kafa karışıklığının önüne geçmek için açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bu kapsamda; İstanbul'da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına "Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev süreleri sıfırlanarak yeniden başlamıştır. 2020 yılından itibaren 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin görev süreleri 2024 yılında Bakanlığımızca 1 yıl daha uzatılmıştır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 8 NİSANDA AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığımızca yayınlanan 'Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde' yer alan hüküm gereğince proje okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin en az 4, en fazla 8 yıl olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda görev süresi dolan öğretmenlerimiz, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edilmiştir. 12 - 19 Şubat 2025 tarihlerinde de görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere Bakanlığımızca 10 okul tercih etme hakkı verilmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde ise yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

"1471 ÖĞRETMENİMİZ HERHANGİ BİR TERCİHE YERLEŞTİRİLEMEDİ"

Bu yerleştirme sonuçlarına göre; 8380 öğretmen Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına atanmıştır. Herhangi bir tercihine yerleştirilemeyen 1471 öğretmenimiz bulunmaktadır. Bu öğretmenlerimize Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme takvimine göre tercihleri de dikkate alınarak yer değişikliği hakkı tanınmıştır. İlimizde ikinci 4 yıl için görevlendirilmeyen 1471 öğretmenin görevlendirilmeme sebepleri ise; bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması, Öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayanmaktadır. İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir. Bu idari tasarruf nedeniyle öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamakları ile ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir. Yukarıdaki nedenlerle yer değişikliğine tabi öğretmen kadrosu, İstanbul'daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık %1'i, Özel Proje ve Program Uygulayan Okullarımızdaki öğretmen kadrosunun ise % 10'u kadardır. Bahse konu öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıl tercih döneminde tekrar başvuru hakkını kullanabilecektir. Bu okullarda bahse konu öğretmenlerin görev süreleri ortalama 15 yılın üzerindeyken, 2020 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmelikle 4+4 olmak üzere toplamda 8 yıl ile sınırlandırılmıştır.

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler; Ulusal ve uluslararası proje uygulayan, bilimsel, kültürel ve teknolojik proje, etkinlik ve yarışmalara danışman öğretmen olarak öğrenci hazırlama, destekleme yetiştirme kurslarında öğrencileri yetiştirme, pansiyonlu okullar için belletici öğretmen olarak görev alma vb. hususlarda da görev yapmaktadır. Yukarıda sayılan hususlar, bu okulların kuruluş amaçları arasındadır. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda seçilmeleri, ilgili yönetmeliğin bu amacına uygun olarak yapılmıştır."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAlkurt:

MeB istifa

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Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıSer_hat:

Tüm okullarda öyle olmalı zaten.En az 4 yıl en fazla 8 yıl olmalı.hoca bir atanıyor ooooh misssss emekli olana kadar aynı okul...

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Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıSUNSET null:

adı bile kötü; PROJE! bitmedi bu projeler MEB 25 yıldır yaz bozu bitiremedi.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

MEB derhal öğretmenlere performans getirneli. bu insanlar yeni nesilleri yetiştiriyorlar. birçoğu develete KAPagi attım havası ile ne kendini geliştiriyor ne bir iletişim becerisi var. ama hafiften rahatsız oldular mı kıyameti kopariyor. kendini geliştirenlere ülkenin en iyi maaşını versinler ama takip edilsib

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

aynı okulda emekli olmak mı gerek. kesinlikle yer değişikliği öğretmene de okula da fayda sağlar. herşeye itiraz eder bazıları. bakmayın siz. cumhuriyet tarhinde kültürümüze, inançlarımıza uygun gerçekçi eğitim politikaları uygulayan tek bakan Yusuf Tekindir.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıD:

Bazı öğretmenler proje okullarına yıllardır çökmüş gitmiyorlardı. Diğer birçok genç öğretmenler faydalanamıyordu bu sistemle artık herkes faydalanacak.

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Haber YorumlarıHalit:

derebeylik kuruyorlar

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Akp eğitimi yap boz yap boz sınav sistemi aynı la kesintisiz 20 yılda 1 sistem kuramayan kafadan hayır gelmez yazık yazik

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Haber Yorumlarıahmet YILDIRIM:

Bilmediğiniz konularda boş boş konuşmaya nekadar meraklısınız. Atanan 8000 öğretmen hangi kritere göre atandı bir sorun, sonrasını konuşalım...

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Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Öğretmenler yalan mı söylüyor o zaman 1400 öğretmenin hepsi mi yalancı ?

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