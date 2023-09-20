İBB Teknoloji Atölyeleri'nde Öğrenci Seçme Sınavı Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirdiği projenin yeni dönemi için öğrenci seçme sınavı yapıldı. Başarı gösteren 920 öğrencinin kabul edileceği atölyelerde, kodlamadan yapay zekaya kadar birçok farklı alanda dersler alınacak. Sonuçlar İBB Teknoloji Atölyelerinin web sitesinden açıklanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirdiği projenin yeni dönemi için öğrenci seçme sınavı yapıldı. 5.100 öğrenci İBB Teknoloji Atölyelerinde ders almak için başvurdu. Başarı gösteren 920 öğrencinin kabul edileceği atölyeler, kodlamadan yapay zekaya, robotikten mobil uygulama geliştirmeye kadar birçok farklı alanda dersler alacak. Sonuçlar İBB Teknoloji Atölyelerinin web sitesinden açıklanacak.

İBB Teknoloji Atölyeleri, teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine; bilim ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılmasına, teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde başlayan projede üçüncü dönem eğitimleri için süreç başladı, öğrenci seçme sınavı yapıldı.

SINAVA 5.100 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

İBB Teknoloji Atölyelerine ilkokul düzeyinden 4'üncü ve 5'inci, ortaokul düzeyinden 6'ıncı ve 7'inci, lise düzeyinden ise 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrenciler başvurdu. teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul adresi üzerinden 5.100 kişi ders almak için talep oluşturdu. Başvuru sonrası atölyelerin sınavları ise 16 ve 17 Eylül'de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız ve İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk de sınav salonuna gelerek öğrencilere başarılar diledi.

SONUÇLAR WEB ADRESİNDE DUYURULACAK

İki gün boyunca beş grupta yapılan sınavın içerikleri İBB'nin Teknoloji Atölyelerinde iş birliği yaptığı Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlandı. Sınavda öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen derslerindeki bilgileri ile algoritma ve problem çözme becerileri ölçüldü. Cevapların değerlendirilmesinin ardından İBB Teknoloji Atölyelerine sınavda başarılı olan 920 öğrenci kabul edilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecekler.

EĞİTİMLER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Atölyelerdeki eğitimler ise ekim ayında başlayacak ve sekiz ay sürecek. İlkokul 4'üncü ve 5'inci sınıfların eğitimleri "Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi Etkinlikleri, Bilgisayar Oyunu Tasarımı ve Geliştirme, Grafik Tasarım ve Üretim" konularında yapılacak 6'ıncı, 7'inci, 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin eğitimleri ise "Programlama ve Kodlama, Mobil Uygulama Geliştirme, Grafik Tasarım, Yapay Zeka, Robotik Uygulamaları, Proje Geliştirme" konularını içerecek.