GİBTÜ'nün bilimsel yayın sayısı iki yılda yüzde 92 arttı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), araştırma odaklı üniversite vizyonu doğrultusunda bilimsel üretimde elde ettiği başarılarla uluslararası akademik alandaki yükselişini sürdürüyor. Web of Science veri tabanında indekslenen bilimsel yayın sayısı, 2023-2025 yılları arasında yüzde 92 oranında artış göstererek üniversitenin araştırma ve geliştirme alanındaki istikrarlı gelişimini bir kez daha gözler önüne serdi.

24 Temmuz 2026 tarihinde Web of Science veri tabanından elde edilen verilere göre GİBTÜ, son yıllarda bilimsel yayın performansını sürekli artıran üniversiteler arasında yer alıyor. Özellikle 2023 yılından 2025 yılına uzanan iki yıllık süreçte kaydedilen yüzde 92'lik artış, üniversitenin yalnızca yayın sayısını yükseltmekle kalmayıp uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve akademik rekabet gücünü de önemli ölçüde artırdığını ortaya koyuyor.

GİBTÜ bilimsel araştırma ekosistemini her geçen yıl daha da güçlendiriyor

Kuruluşundan bu yana bilimsel üretimi, yenilikçi araştırmaları ve nitelikli insan kaynağını temel öncelikleri arasında gören GİBTÜ; mühendislikten sağlık bilimlerine, temel bilimlerden sosyal bilimlere kadar birçok alanda yürütülen disiplinlerarası çalışmalarla bilgi üretmeye devam ediyor. Avrupa Birliği ve uluslararası fon kaynaklarıyla desteklenen araştırma projeleri, güçlü laboratuvar altyapısı, teknoloji odaklı eğitim anlayışı ve sanayi iş birlikleri sayesinde üniversite, bilimsel araştırma ekosistemini her geçen yıl daha da güçlendiriyor.

Akademisyenlerin ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayımlanan çalışmalarındaki artış, GİBTÜ'nün bilimsel kalite odaklı yaklaşımının somut göstergeleri arasında yer alırken, elde edilen başarı üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini de ortaya koyuyor.

"Bilimsel üretim gücümüz her geçen gün daha da artıyor"

Üniversitenin bilimsel yayın performansındaki yükselişi değerlendiren GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, elde edilen başarının güçlü bir akademik vizyonun ve özverili çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bu yana eğitim-öğretimin yanı sıra bilimsel araştırmayı ve bilgi üretimini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Akademisyenlerimizin özverili çalışmaları, araştırma kültürünü önceleyen yönetim anlayışımız ve oluşturduğumuz güçlü akademik altyapı sayesinde bilimsel yayın performansımız her yıl istikrarlı bir şekilde yükselmektedir. Web of Science gibi uluslararası saygınlığı yüksek bir veri tabanında indekslenen yayın sayımızın yalnızca iki yılda yüzde 92 artmış olması, üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesinin ne kadar hızlı geliştiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Bu başarı, sadece niceliksel bir artışı değil; aynı zamanda bilimsel niteliğin, uluslararası görünürlüğün ve akademik etkinliğin de güçlendiğini ortaya koymaktadır. GİBTÜ olarak hedefimiz yalnızca daha fazla yayın yapmak değildir. Asıl amacımız; yüksek etki değerine sahip, uluslararası literatüre yön veren, ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sağlayan ve toplumun ihtiyaçlarına çözüm üreten nitelikli araştırmalar gerçekleştirmektir. Bilimsel bilginin teknolojiye, sanayiye ve toplumsal faydaya dönüşmesini sağlayacak projeleri desteklemeye büyük önem veriyoruz. Üniversitemiz bugün sahip olduğu genç, dinamik ve üretken akademik kadrosu, güçlü araştırma altyapısı, ulusal ve uluslararası iş birlikleri, Avrupa Birliği projelerindeki başarılarıyla araştırma ekosistemini sürekli geliştirmektedir. Akademisyenlerimizin uluslararası düzeyde daha görünür olması, araştırmacılarımızın yeni projeler üretmesi ve öğrencilerimizin araştırma süreçlerine daha aktif katılması için gerekli tüm destekleri vermeye devam edeceğiz. Elde ettiğimiz bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. GİBTÜ ailesi olarak 'Bilgiden Bilgeliğe' anlayışıyla ülkemizin bilim ve teknoloji vizyonuna katkı sunmaya, uluslararası akademik alandaki başarılarımızı artırmaya ve geleceğin güçlü araştırma üniversitelerinden biri olma hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Araştırma odaklı üniversite vizyonu güçleniyor

Bilimsel üretimde ortaya koyduğu istikrarlı yükselişle dikkat çeken GİBTÜ, araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda akademik altyapısını güçlendirmeye, araştırma laboratuvarlarını geliştirmeye, ulusal ve uluslararası proje sayılarını artırmaya ve nitelikli bilimsel yayın üretimini desteklemeye devam ediyor.

Bilim, teknoloji ve yenilik ekseninde yürüttüğü çalışmalarla uluslararası akademik görünürlüğünü her geçen gün artıran GİBTÜ, "Bilgiden Bilgeliğe" anlayışı doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nın bilim ve teknoloji hedeflerine katkı sunmayı sürdürürken, ürettiği bilimsel bilgiyle hem ülkemize hem de insanlığa değer katmaya kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı