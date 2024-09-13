Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Türkiye'nin İlk Bebek Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Türkiye'deki ilk bebek kütüphanesi olan Gaziantep Bebek Kütüphanesi, 0-60 ay arası çocuklara hizmet veriyor. Kütüphane, bebeklerin zihinsel, motor ve sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Anne ve bebekler için özel tasarlanmış alanlarda emekleme parkuru ve çalışma adası gibi bölümler yer alıyor. Açılışından bu yana büyük ilgi gören kütüphane, ailelerin bebekleriyle vakit geçirdiği bir mekân oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Gaziantep Bebek Kütüphanesi, 0-60 ay arası çocuklara yönelik ilk bebek kütüphanesi olarak dikkat çekiyor.

20 Mart 2024'te açılan ve büyük ilgi gören kütüphane, bugüne kadar 60.600 çocuk ve 57.000 yetişkin ziyaretçi ağırladı. Bebeklerin zihinsel, motor ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan bu kütüphane, haftanın 6 günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Anne Bebekler İçin Özel Olanaklar

Kütüphane, bebekler ve aileleri için özel olarak tasarlanmış alanlar sunuyor. Bebeklerin yaş gruplarına uygun kitaplarla dolu kütüphane bölümünde emekleme parkuru ve çalışma adası yer alıyor. Ayrıca, her gün düzenli olarak dezenfekte edilerek hijyen sağlanıyor. Aileler için emzirme ve bebek bakım odaları ile aile lavaboları da kütüphanede mevcut.

Gaziantep'te Türkiye'nin İlk Bebek Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Masal, Dil, Duyu Bütünleme: Zengin Atölyeler

Bebek Kütüphanesi, eğitici ve eğlendirici birçok atölyeye ev sahipliği yapıyor:

Masal Ritim Atölyesi: Masal anlatımı ve drama çalışmaları ile bebeklerin dil ve hayal dünyalarını zenginleştiriyor.

Duyu Bütünleme Atölyesi: Bebeklerin duyusal gelişimini destekleyen etkinliklerle, öğrenme ve sosyal katılım becerileri artırılıyor.

Gaziantep'te Türkiye'nin İlk Bebek Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Dil Atölyesi: Bebekler, İngilizce dilini oyunlarla öğreniyor ve bu atölye, dil gelişiminde uzman desteği sunuyor.

Bebek Uygulama Atölyesi: Motor becerilerini güçlendiren hareket parkurları, duyu duvarları ve tırmanma alanları gibi çeşitli aktivitelerle bebekler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Gaziantep'te Türkiye'nin İlk Bebek Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Kutlama Odasıyla Özel Günler Daha Eğlenceli

Bebek Kütüphanesi bünyesinde yer alan Kutlama Odası, doğum günü partileri, diş hediği, köstek kırma ve 40 uçurma gibi geleneksel kutlamalar için vatandaşların hizmetinde. Bu özel odada aileler, bebeklerinin en mutlu anlarını kutlayabiliyor.

Gaziantep'te Türkiye'nin İlk Bebek Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Bebek Kütüphanesi Büyük İlgi Görüyor

Gaziantep Bebek Kütüphanesi, açılışından bu yana büyük ilgi topladı ve ailelerin bebekleriyle kaliteli vakit geçirebileceği benzersiz bir mekân haline geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu öncü girişimi, Türkiye'deki diğer belediyeler için de örnek teşkil ediyor.

Bu özel kütüphane, bebeklerin gelişimine katkı sunarken, ailelerin de sosyalleşebileceği bir alan sağlıyor.

Gaziantep'te Türkiye'nin İlk Bebek Kütüphanesi Hizmete Açıldı

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Türkiye Eğitim Genel Yaşam Bebek Çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Jandarma komutanından savcıya sürpriz ziyaret! Narin soruşturmasında yeni gözaltılar olabilir

Narin soruşturmasında sıcak saatler! Jandarma komutanı savcının odasına gitti
Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! 100'e yakın telefon numarasına sahip olduğu ortaya çıktı

Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! Kişisel verileri çalan hacker dosyayı sızdırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar? Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak? KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi? Nahit Eren kimdir? Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren kaç yaşında?
title