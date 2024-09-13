Gaziantep'te Türkiye'nin İlk Bebek Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Gaziantep Bebek Kütüphanesi, 0-60 ay arası çocuklara yönelik ilk bebek kütüphanesi olarak dikkat çekiyor.

20 Mart 2024'te açılan ve büyük ilgi gören kütüphane, bugüne kadar 60.600 çocuk ve 57.000 yetişkin ziyaretçi ağırladı. Bebeklerin zihinsel, motor ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan bu kütüphane, haftanın 6 günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Anne Bebekler İçin Özel Olanaklar

Kütüphane, bebekler ve aileleri için özel olarak tasarlanmış alanlar sunuyor. Bebeklerin yaş gruplarına uygun kitaplarla dolu kütüphane bölümünde emekleme parkuru ve çalışma adası yer alıyor. Ayrıca, her gün düzenli olarak dezenfekte edilerek hijyen sağlanıyor. Aileler için emzirme ve bebek bakım odaları ile aile lavaboları da kütüphanede mevcut.

Masal, Dil, Duyu Bütünleme: Zengin Atölyeler

Bebek Kütüphanesi, eğitici ve eğlendirici birçok atölyeye ev sahipliği yapıyor:

Masal Ritim Atölyesi: Masal anlatımı ve drama çalışmaları ile bebeklerin dil ve hayal dünyalarını zenginleştiriyor.

Duyu Bütünleme Atölyesi: Bebeklerin duyusal gelişimini destekleyen etkinliklerle, öğrenme ve sosyal katılım becerileri artırılıyor.

Dil Atölyesi: Bebekler, İngilizce dilini oyunlarla öğreniyor ve bu atölye, dil gelişiminde uzman desteği sunuyor.

Bebek Uygulama Atölyesi: Motor becerilerini güçlendiren hareket parkurları, duyu duvarları ve tırmanma alanları gibi çeşitli aktivitelerle bebekler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Kutlama Odasıyla Özel Günler Daha Eğlenceli

Bebek Kütüphanesi bünyesinde yer alan Kutlama Odası, doğum günü partileri, diş hediği, köstek kırma ve 40 uçurma gibi geleneksel kutlamalar için vatandaşların hizmetinde. Bu özel odada aileler, bebeklerinin en mutlu anlarını kutlayabiliyor.

Bebek Kütüphanesi Büyük İlgi Görüyor

Gaziantep Bebek Kütüphanesi, açılışından bu yana büyük ilgi topladı ve ailelerin bebekleriyle kaliteli vakit geçirebileceği benzersiz bir mekân haline geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu öncü girişimi, Türkiye'deki diğer belediyeler için de örnek teşkil ediyor.

Bu özel kütüphane, bebeklerin gelişimine katkı sunarken, ailelerin de sosyalleşebileceği bir alan sağlıyor.